Relegation live! Friedrichsfeld und Buchholz kämpfen um Klassenerhalt

Über den Umweg der Relegation erhalten die SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz nun die Chance, doch noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu erreichen. In Hin- und Rückspiel stehen sich die Tabellen-15. der Gruppen 4 und 5 gegenüber. Wer hier die Oberhand behält, darf auch in der kommenden Saison im überkreislichen Fußball mitwirken. Beide Spiele begleitet FuPa Niederrhein mittels Ticker, FuPa.tv und Livestream bei YouTube ausführlich. Zudem versorgen wir euch am Abend mit den besten Bildern der Partien.
Das Saisonende hätten sich beide Mannschaft wohl anders vorgestellt. Anstatt sich in Ruhe auf die Weltmeisterschaft in Mexiko, den USA und Kanada einzustimmen, geht es für die Kicker aus Friedrichsfeld und Buchholz in der Relegation noch einmal um alles. Im Hinspiel am Mittwochabend (19.30 Uhr) wollen dementsprechend beide Teams den Grundstein für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga legen, um am Sonntag den Deckel drauf machen zu können.
In einem Pflichtspiel standen sich die beiden Mannschaften zuletzt vor mehr als sechs Jahren gegenüber, als beide noch in einer Liga spielten. Damals setzte sich Buchholz in beiden Duellen deutlich durch. Ganz anders dürfte es nun zur Sache gehen. Es gilt den einen Fehler, das eine - womöglich frühe - Gegentor zu verhindern.
Denkbar knapp hat Friedrichsfeld den Klassenerhalt am letzten Spieltag aus der Hand gegeben. Beim 0:1 bei den Sportfreunden Broekhuysen fiel der Gegentreffer erst drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Die Hackstädter beendeten die Saison mit 40 Punkten, wie auch drei weitere Teams. In einer gesondert ermittelten Tabelle der vier punktgleichen Teams schnitt die SVF am schlechtesten ab und musste den bitteren Gang in die Relegation hinnehmen. In anderen Worten: In letzter Sekunde gab es den Nackenschlag.
Ganz anders dürfte die Gefühlswelt bei dem Team aus dem Duisburger Süden sein. In einem wilden Duell holte die Viktoria einen 2:4-Rückstand in der Schlussphase zunächst auf, ehe Til Simon Ulrich in der 90. Spielminute den 5:4-Siegtreffer erzielte, der die Relegation überhaupt erst ermöglichte. Auch hier gab es die Situation, dass drei Mannschaften die Saison mit 32 Punkten beendeten und der Relegationsteilnehmer mittels Extra-Tabelle ermittelt wurde. Trotz alledem werden die Karten nun neu gemischt. Beide Mannschaften wollen die Liga halten, bei haben jeweils 90 Minuten Zeit, der Saison noch einen versöhnlichen Abschluss zu entlocken.
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