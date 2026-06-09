Relegation live! Friedrichsfeld und Buchholz kämpfen um Klassenerhalt Die SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz stehen sich in der Relegation gegenüber. Nur der Gewinner darf weiter in der Bezirksliga spielen, für den Verlierer geht es in die Kreisliga A. von Marcel Eichholz · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Für die SV Friedrichsfeld geht es um den Bezirksliga-Klassenerhalt. – Foto: Pascal Derks

Über den Umweg der Relegation erhalten die SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz nun die Chance, doch noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu erreichen. In Hin- und Rückspiel stehen sich die Tabellen-15. der Gruppen 4 und 5 gegenüber. Wer hier die Oberhand behält, darf auch in der kommenden Saison im überkreislichen Fußball mitwirken. Beide Spiele begleitet FuPa Niederrhein mittels Ticker, FuPa.tv und Livestream bei YouTube ausführlich. Zudem versorgen wir euch am Abend mit den besten Bildern der Partien.

Das Saisonende hätten sich beide Mannschaft wohl anders vorgestellt. Anstatt sich in Ruhe auf die Weltmeisterschaft in Mexiko, den USA und Kanada einzustimmen, geht es für die Kicker aus Friedrichsfeld und Buchholz in der Relegation noch einmal um alles. Im Hinspiel am Mittwochabend (19.30 Uhr) wollen dementsprechend beide Teams den Grundstein für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga legen, um am Sonntag den Deckel drauf machen zu können.