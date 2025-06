Relegation live: Drei Platzverweise in drei Minuten für TuS Borth

Ramon Morawiec (30.) und Luan Schreiber (35.) sorgten per Doppelschlag für die Führung des GSV Moers II vor der Pause, allerdings muss sich der Gastgeber ärgern, nicht noch häufiger getroffen zu haben, denn Borth spielte in der Schlussphase nur mit acht Spielern. Warum? Jan Luka Drewes, Lars Freckmann und Andreas Dargel kassierten in der 74., 75. und 76 Minuten jeweils die Gelb-Rote Karte und brachen Borth so das Genick - vielleicht sogar für die gesamte Relegation. Am Sonntag trifft Borth auf den FC Rumeln-Kaldenhausen.

GSV Moers II – TuS Borth 2:0

GSV Moers II: Jonas Breder, Janik Till Bongards, Bilal Akdemir (80. Willi Nadein), Leandro Adams, Luan Schreiber, Sebastian Tschentschel (87. Philipp Dorok), Jan Albus, Mehmet Berke Ilhan (71. Henrique Domingos Sadjo), Viacheslav Hrebniev, Ramon Morawiec (87. Sebastian Burckhardt), Aza Kader - Trainer: Daniel Zvar - Trainer: Noel Morawiec

TuS Borth: Maurizio Vojnic, Rene Chmielarczyk (72. Andreas Dargel), Mike Imhof (59. Christopher Schmidt), Jan Luka Drewes, Carsten Lorenz (46. Lars Freckmann), Simon Kleintges-Topoll, Philipp Hanz, Luca Uzkureit (64. Louis Hausmann), Brian Hoffacker, Carsten Röll, Marino Perkowski - Trainer: Stefan Kuban

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Ramon Morawiec (30.), 2:0 Luan Schreiber (35.)

Gelb-Rot: Jan Luka Drewes (74./TuS Borth/Wiederholtes Foulspiel)

Gelb-Rot: Lars Freckmann (75./TuS Borth/Wiederholte Unsportlichkeit)

Gelb-Rot: Andreas Dargel (76./TuS Borth/Wiederholte Unsportlichkeit)

Ausgangslage: