Relegation live: Die Entscheidung zwischen 1. FC und Sterkrade

Die (An-)Spannung steigt: Im Rückspiel der Abstiegsrelegation wird entweder der FC Sterkrade oder der 1. FC Mönchengladbach in die Röhre schauen. Die erste Begegnung gab nicht sonderlich viel Ausschluss darüber, was nun am Sonntag (15. Juni, 15 Uhr) zu erwarten ist.

Ein insgesamt leistungsgerechtes Remis stand im ersten Duell der beiden Teams zu Buche. Den anfänglichen Führungstreffer von Adam Mesrour egalisierte David Fojcik nur kurze Zeit später. Immerhin konnten sich beide Seiten in die Torschützenliste eintragen, nachdem dies in den jeweiligen Entscheidungsspielen gegen die SpVg Odenkirchen (0.2, 0:1) und Fortuna Bottrop (0:4, 0:3) nicht gelungen war.

Ähnlich wie im ersten Duell ist zunächst auch kein unbändiges Offensivspektakel, sondern ein vorsichtiges Abtasten zu erwarten. Sollte sich dies auch über 90 Minuten ziehen, ginge es zunächst in die Verlängerung und daraufhin ins Elfmeterschießen. Ein Absteiger wird im Rückspiel in jedem Fall ermittelt.

Stellt sich für Sterkrade nur die Frage, ob das Heimspiel dabei als Vorteil wahrgenommen werden kann. Verhältnisweise tat sich die Mannschaft von Alexander Forger an der heimischen Sportanlage an der Erlenstrasse auch etwas schwerer als auf fremden Geläuf. In der Auswärtstabelle nimmt der FCS einen starken achten Tabellenplatz ein, in der Heimtabelle steht man wiederum auf Platz 16.