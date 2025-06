Relegation live: Der Spieltag am 4. Juni im Überblick

CR7 mit Portugal gegen Deutschland oder Relegation? Am Niederrhein beginnt die Relegation der Herren mit vielen attraktiven Duellen: Es geht um die Landesliga und um die Kreisliga C. Die meisten Spiele haben schon am Mittwochmittag einen Liveticker, darüber hinaus gibt es die Relegation zur Landesliga und die beiden Bezirksliga-Relegations-Runden in Mönchengladbach und zwischen Duisburg und Wuppertal live auf FuPa.tv - und wenn möglich auch auf YouTube (siehe unten).