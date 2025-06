Relegation live: David Fojcik verhindert den Gladbach-Sieg

Beide Teams trafen in ihren Entscheidungsrunden (siehe unten) nicht, das sollte sich im Hinspiel der Abstiegs-Relegation direkt ändern. Adam Mesrour nutzte nach Wiederanpfiff den sich ihm gebotenen Raum und traf für die Führung der Hausherren (51.), aber die nicht allzu hielt. Torjäger David Fojcik zeigte seine ganze Klasse und setzte in den Winkel zum 1:1 (68.). Für das Rückspiel ist alles offen, eine Verlängerung gewiss nicht ausgeschlossen. 1. FC Mönchengladbach – FC Sterkrade 72 1:1

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Lukas Dieninghoff, Adam Mesrour, Leon Azemi, Hannes Lingel, Vincent Schleifer, Max Lisiecki, Parviz Sara Moghaddam (80. Simon Beermann), Gökalp Cakmak, Leo Stegner - Trainer: Michael Stegner

FC Sterkrade 72: Jannis Heins, Lars van Gelder, Eduard Kress, Maxime-Aurele Finke, Maurice-Joel Finke, Marvin Stanczyk (76. Christopher Lange), Murat Berbero, Batuhan Kaba (79. Nico Jan Motzkuhn), Justin Gojny, Ugochukwu Akubuike (88. Damian Lee Ford), David Fojcik - Trainer: Alexander Forger - Trainer: Mirco van Dellen

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Adam Mesrour (51.), 1:1 David Fojcik (68.) Ausgangslage: Der 1. FC Mönchengladbach und der FC Sterkrade 72 haben am Mittwoch (19.30 Uhr) und am Sonntag (15 Uhr) ihre letzte Chance auf den Verbleib in der Bezirksliga. Der Verlierer nach Hin- und Rückspiel steigt in die Kreisliga A ab - die Entscheidungen live auf FuPa.

Für die Gladbacher und Sterkrade ist es bereits die zweite Relegation, denn beide Klubs mussten schon in eine Entscheidungsrunde, weil es Punktgleichheit am Relegationsplatz in ihren Bezirksliga-Gruppen gab. Während der 1. FC MG mit 0:2 und 0:1 gegen die SpVg Odenkirchen unterlag (Gruppe 3), war Sterkrade beim 0:4 und 0:3 gegen Fortuna Bottrop (Gruppe 5) recht chancenlos.