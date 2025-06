Relegation live: alle Spiele des 8. Juni in der Übersicht

Relegation am Niederrhein live: Am Sonntag, 8. Juni, finden diverse Rückspiele statt, es wird also die nächsten Entscheidungen geben. Außerdem startet eine weitere Relegation in der Kreisliga B Moers.

Außerdem gibt es vier Spiele im Video, drei davon sind auch als Livestream auf YouTube geplant. Klickt euch rein!