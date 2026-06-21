Relegation Landesliga 4: SGM Ummendorf steigt in die Landesliga auf

– Foto: SGM

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 4.

Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 4. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat das Relegationsspiel in Riedlingen gegen den SC Staig mit 4:1 nach Elfmeterschießen gewonnen und damit die nächste Runde erreicht. Für den SC Staig ist die Relegation dagegen beendet. Gleichzeitig bedeutet diese Niederlage für Staig auch den Abstieg in die Bezirksliga Donau/Iller.

Nachdem in der regulären Spielzeit und auch in derVerlängerung keine Entscheidung gefallen war, musste das Elfmeterschießen über Sieg und Niederlage entscheiden. Dort erwischte die SGM Ummendorf/Fischbach den besseren Start und ging mit dem ersten Strafstoß mit 1:0 in Führung. Max Bachner glich anschließend für den SC Staig zum 1:1 aus. Im weiteren Verlauf verwandelte Maximilian Marquardt sicher zum 2:1 für die SGM Ummendorf/Fischbach. Danach erhöhte Dominik Allerdinks auf 3:1 und brachte seine Mannschaft damit in eine hervorragende Ausgangsposition. Den entscheidenden Strafstoß verwandelte schließlich Luka Romario Wiest, der zum 4:1-Endstand traf und damit den Sieg perfekt machte.

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Die SG Öpfingen hat das Relegationsspiel in Rottenacker mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den SV Oberzell gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den SV Oberzell ist die Relegation dagegen beendet. Bereits während der regulären Spielzeit musste Oberzell einen Rückschlag hinnehmen. Marcel Bachhofer sah in der 53. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass der SV Oberzell die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten musste. Trotzdem fiel in den 90 Minuten kein Treffer, weshalb die Begegnung in die Verlängerung ging. Dort brachte Lukas Engel die SG Öpfingen in der 91. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des SV Oberzell ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Tim Kibler erzielte in der 95. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nur drei Minuten später drehte Oberzell die Partie sogar. Louis Leinsle traf in der 98. Minute zum 2:1 für den SV Oberzell. Lange sah es danach aus, als würde dieser Treffer die Entscheidung bringen. Doch kurz vor dem Ende der Verlängerung schlug Öpfingen noch einmal zurück. Marcel Siegler erzielte in der 116. Minute das 2:2 und rettete seine Mannschaft ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich Öpfingen dann knapp durch.



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Finale Die Highlights auf FuPa.tv gibt es hier:

Heute, 16:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach SGM Ummendorf/Fischbach SG Öpfingen SG Öpfingen 1 0 Abpfiff + Video



Die SGM Ummendorf/Fischbach hat drei Jahre nach dem Zusammenschluss zur Spielgemeinschaft erstmals den Aufstieg in die Landesliga Staffel 4 geschafft. Im Relegationsfinale setzte sich der Bezirksligist aus Oberschwaben vor 1545 Zuschauern in Biberach mit 1:0 gegen die SG Öpfingen aus der Bezirksliga Donau/Iller durch. Schiedsrichter Stefan Fimpel aus Bad Wurzach leitete eine Partie, in der lange kein Treffer fiel und die Entscheidung erst in der zweiten Halbzeit gelang. Jonathan Hummler erzielte in der 65. Minute das Tor des Tages und brachte Ummendorf/Fischbach damit auf Aufstiegskurs. Die SG Öpfingen versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, kam aber nicht mehr zum entscheidenden Treffer. Am Ende blieb es beim insgesamt verdienten Sieg für die SGM Ummendorf/Fischbach, während Öpfingen auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Donau/Iller spielt. Die SGM Ummendorf/Fischbach hat drei Jahre nach dem Zusammenschluss zur Spielgemeinschaft erstmals den Aufstieg in die Landesliga Staffel 4 geschafft. Im Relegationsfinale setzte sich der Bezirksligist aus Oberschwaben vor 1545 Zuschauern in Biberach mit 1:0 gegen die SG Öpfingen aus der Bezirksliga Donau/Iller durch. Schiedsrichter Stefan Fimpel aus Bad Wurzach leitete eine Partie, in der lange kein Treffer fiel und die Entscheidung erst in der zweiten Halbzeit gelang. Jonathan Hummler erzielte in der 65. Minute das Tor des Tages und brachte Ummendorf/Fischbach damit auf Aufstiegskurs. Die SG Öpfingen versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, kam aber nicht mehr zum entscheidenden Treffer. Am Ende blieb es beim insgesamt verdienten Sieg für die SGM Ummendorf/Fischbach, während Öpfingen auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Donau/Iller spielt. Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

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