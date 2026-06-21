Relegation Landesliga 2: Echterdingen rettet sich in die Verlängerung

Es spielt der Vertreter aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen gegen den Releganten aus der Landesliga, Staffel 2. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr. Außerdem trifft der Vertreter der Bezirksliga Ostwürttemberg auf den Vertreter der Bezirksliga Neckar/Fils. Dieses Spiel ist am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.

Im ersten Spiel der Relegationsrunde zur Landesliga, Staffel 2, setzte sich der Vizemeister der Bezirkslgia Neckar/Fils durch. Nach acht Minuten sorgte Bettringens Klemens Möldner für die frühe Führung der SG, doch nur vier Zeigerumdrehungen später gelang Moritz Roos der Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Roos den zweiten Treffer zum 2:1 nach. Mit dem 3:1 in der 64. Minute sorgte Manuel Tamas für den umjubelten Treffer zum Endstand.

Der TV Echterdingen hat im Relegationsspiel ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Vor 621 Zuschauern setzte sich der TVE mit 7:0 gegen den TSV Jahn Büsnau durch und erreichte damit souverän die nächste Runde. Für Büsnau ist die Relegation nach der klaren Niederlage beendet.

Echterdingen erwischte einen Traumstart. Bereits in der 2. Minute brachte Yannis Kalchschmidt seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der TVE blieb anschließend die spielbestimmende Mannschaft und erhöhte in der 20. Minute durch Marc Mägerle auf 2:0. Nur sechs Minuten später baute Wesley Acholonu den Vorsprung weiter aus und traf in der 26. Minute zum 3:0. Noch vor der Pause sorgte Ismail Oguz in der 40. Minute für den vierten Treffer und stellte die Weichen endgültig auf Sieg.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Echterdingen nicht nach. Wesley Acholonu schnürte in der 55. Minute seinen Doppelpack und erhöhte auf 5:0. Zehn Minuten später fiel das 6:0 durch ein Eigentor von Fermin Wences in der 65. Minute. Den Schlusspunkt setzte erneut Wesley Acholonu, der in der 85. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte und damit den 7:0-Endstand herstellte.