Relegation Landesliga 1: Allmersbach steigt auf, Schwaigern verliert

Es sah lange nach dem Treffer des Tages aus, doch in der 86. Minute sorgte Brahim Santino Renz für den umjubelten Ausgleich. In der Verlängerung ging es hin und her. Die erste Halbzeit gehörte dem Enz/Murr-Vertreter und so drehte Renz (98.) mit seinem zweiten Treffer die Partie. Sehenswert gelang allerdings Marius Weller (109.) das 2:2, sodass es am Ende ins dramatische Elfmeterschießen ging. Dort setzte sich dann durch.

Was ein Spiel! In Eglosheim glichen sich die Teams zwar über weite Strecken aus, doch die Zuschauer bekamen ein spannendes Spiel zu sehen. Nach 17 Minuten versenkte Levin Bareis einen Abpraller für Führung des SV Allmersbach.

Vor 800 Zuschauern in Neuenstadt hat der FSV Schwaigern ein dramatisches Relegationsspiel gegen die SpVgg Satteldorf mit 6:5 nach Elfmeterschießen gewonnen. Damit zieht Schwaigern in die nächste Runde ein. Für Satteldorf endet die Relegation dagegen mit dem Abstieg aus der Landesliga.

Zunächst sprach vieles für die SpVgg Satteldorf. Baris Yerlikaya brachte seine Mannschaft in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einer lange umkämpften Partie erhöhte derselbe Spieler in der 73. Minute per Handelfmeter auf 2:0. Doch Schwaigern gab sich nicht auf. Nur zwei Minuten später verkürzte Lukas Schmid auf 1:2. Der Ausgleich folgte in der 82. Minute, als Mika Weinhold zum 2:2 traf und die Begegnung in die Verlängerung schickte. Dort musste Satteldorf einen weiteren Rückschlag verkraften. Christian Rau sah in der 103. Minute die Rote Karte, sodass die SpVgg die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste.

Im anschließenden Elfmeterschießen entwickelte sich ein echter Krimi. Jannis Wacker brachte Satteldorf zunächst mit 3:2 in Führung, ehe Lukas Schmid ausglich. Jannis Herkert traf zum 4:3 für Schwaigern, doch Baris Yerlikaya antwortete mit dem 4:4. Danach verwandelte Johannes Ebner zum 5:4, bevor Michael Eberlein erneut ausglich. Den entscheidenden Elfmeter zum 6:5-Endstand verwandelte schließlich Mika Weinhold.