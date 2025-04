Relegation: Kreisklasse Passau hauchdünn vorne, enges Vize-Rennen

In der Relegation zu den Ost-Kreisligen gibt es ingesamt zehn Bewerber. Es werden im Vorfeld zwei "Qualifikations-Duelle" ausgetragen, in denen die beiden Rangzwölften der Kreisligen Passau und Straubing gegen die beiden von den Punkten her schwächsten Kreisklassen-Vizemeister ran müssen. Die beiden Sieger dieser Duelle sind in der zweiten Relegation dabei. Gesetzt für Runde 2 sind die beiden Kreisliga-11. sowie die vier punkbesten Kreisklassen-Vizemeister aus dem Kreis Ost.



In der Relegation zu den Ost-Kreisklassen treffen zehn A-Klassenvizemeister auf zehn Kreisklassen-Releganten. Sprich: aus den sechs Kreisklassen relegieren jeweils die Tabellen-11. und zusätzlich die vier punktschwächeren Tabellen-10. Zwei der sechs Ost-Kreisklassen-10. entgehen der Abstiegsrelegation und sind direkt gerettet.



Drei Wochen vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst. Da es in allen sechs Kreisklassen 13er-Ligen gibt, und Teams aktuell noch eine unterschiedliche Anzahl an Spielen ausgetragen haben, haben wir Punktquotienten (Anzahl Punkte / Anzahl Spiele) berechnet.









Vizemeister-Ranking