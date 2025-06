Relegation: Kein Sieger zwischen OSV Meerbusch und DJK Katernberg

Dem Spiel war seine Bedeutung von der ersten Minuten weg anzumerken. Nicht nur die defensivstarken Gastgeber, sondern auch die Gäste aus Katernberg, die mit der Expertise von 120 Saisontoren nach Osterrath gekommen waren, hielten zunähst einmal das Risiko kalkulierbar, ist eine Niederlage zu Beginn der Dreier-Relegationsrunde doch schon fast das Aus. Der OSV lief die Essener Gäste allerdings gleich vom Start weg hoch an, glasklare Chancen entstanden daraus jedoch zunächst nicht. Letztlich wurde ein Freistoß zu Dosenöffner. In der 21. Minute war es Marcel Höffges, der aus knapp 25 Metern mit dem rechten Fuß abzog. Katernbergs Keeper Jan Unger hatte wohl mit einem direkten Abschluss nicht gerechnet, sah den strammen Schuss spät, hätte ihn aber eigentlich haben müssen. Doch er landete zur Führung des OSV Meerbusch im Netz. Das 1:0 gab den Gastgebern weitere Sicherheit, die Offensivbemühungen der Essener wurden überwiegend locker wegverteidigt. Kurz vor der Pause häuften sich dann die Eckbälle für die Essener, die aber ihren 36-Tore-Mann Timo Conde bis dahin gar nicht ins Spiel bekamen.

Osterrath verpasst 2:0, dann übernimmt Katernberg

Die erste dicke Torchance nach der Pause hatten dann wieder die Osterrather, als in der 51. Minute Frederic Klausner nach einer Balleroberung im letzten Drittel knapp das 2:0 ausließ. Bei beiden Teams waren die Spieler mit der Nummer 10 an fast allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Bei den Katernbergern war das Julian Fischer, der über die rechte Seite die Dynamik in die Offensivaktionen brachte und auch für Standards verantwortlich zeichnete, bei den Meerbuschern der agile Marc Rommel. Ab der 55. Minute gab der OSV dann die Partie zusehends aus der Hand, die Essener Strafraumszenen häuften ich. Im Gegenzug war es aber wieder Klausner, dem nur ein paar Zentimeter zum möglichen 2:0 fehlten (64.). Die größte Chance des Spiels bis dahin hatten die Essener dann gegen körperlich abbauende Meerbuscher in der 70. Minute, als jedoch Conde am Aluminium scheiterte und auch Joel Wyputa den Ball nicht an Fynn Plankermann vorbeibrachte. Der verhinderte dann auch in der 83. Minute gegen Conde noch einmal den Ausgleich. In der 86. Minute war er dann aber machtlos. Gegen Conde rettete er zunächst erneut, doch der satte Schuss von Christopher Löffler war dann auch für ihn nicht zu halten. Eine Minute später sah dann auch Meerbuschs Angelo Recker noch Gelb-Rot, weil Katernberg nachzulegen drohte. Die sieben Minuten Nachspielzeit „überlebten“ die Meerbuscher dann mit einer Portion Glück.