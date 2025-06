Guter Luftstand: Julian Fischer war am Mittwoch der beste Mann auf dem Feld. – Foto: Sascha Köppen

Relegation: Julian Fischer hofft auf erfolgreiche "finale Schlacht" Relegation zur Landesliga, Gruppe 2: Nach dem 1:1 beim OSV Meerbusch hat die DJK Sportfreunde Katernberg den Aufstieg am letzten Spieltag am kommenden Mittwoch selbst in der Hand. Das sagen Julian Fischer, Sascha Fischer und Ingmar Putz.

Er war der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der DJK Sportfreunde Katernberg beim Auftakt in die Gruppe 2 der Landesliga-Relegation am Mittwochabend beim OSV Meerbusch. Julian Fischer trieb das Spiel der Essener immer wieder an, agierte technisch stark, wechselte auch mal von der rechten auf die linke Seite, kurz gesagt: Er war von den Gastgebern nicht unter Kontrolle zu bekommen.

Dennoch fiel sogar das Tor zum 1:1-Endstand erst spät, in der 86. Minute durch Christopher Löffler. "Es stimmt schon, dass wir das Spiel hinten heraus eigentlich noch gewinnen müssen", erklärt der Mann des Spiels und räumt ebenso ein, dass er mit seinem Team vor der Pause nicht ins Spiel gefunden hat. Doch der Blick geht gleich wieder nach vorne, auf das die Runde beschließende Spiel gegen die SG Benrath-Hassels am kommenden Mittwoch. "Zuhause sind wir sehr stark, da haben wir im Niederrheinpokal auch schon Regionalligisten wirklich hart gefordert. Bei uns werden die Gegner geschlachtet", sagt er und meint das natürlich rein sportlich. Mit 24 Saisontreffern ist Fischer hinter Timo Conde (36 Tore) der zweitbeste Schütze seines Teams, dazu kommen aber 22 bei FuPa verzeichnete Torvorbereitungen. Das macht seine Stellung noch zusätzlich deutlich. "Ich versuche immer, meine Stärken für die Mannschaft einzusetzen. Das ist mir heute, denke ich, ganz gut gelungen." Auch sein Trainer Sascha Fischer ist nach dem Spiel weit davon entfernt, vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses den Kopf in den Sand zu stecken. "Egal was kommt, es steht damit fest, dass wir es am kommenden Mittwoch bei uns selbst in der Hand haben. Ich denke allerdings auch, dass es gegen die SG Benrath-Hassels nochmal ein ganzes Stück schwieriger wird", verrät er. Die Gegner wurden im Vorfeld natürlich beobachtet. "Der OSV hat es taktisch schon etwas anders gemacht als zuletzt, das hat uns schon etwas überrascht. Aber wir sind in der ersten Hälfte auch absolut nicht ins Spiel gekommen. Das konnte der OSV mit einfachsten Mitteln wirkungsvoll verhindern", analysiert der Coach. Ab der 60. Minute wurden dann klare Fitnessvorteile der Essener offenbar. "In dem Bereich sind wir schon ganz gut aufgestellt.