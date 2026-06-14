 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation in Rees-Bocholt vorzeitig beendet

Die Relegation in Rees-Bocholt ist vorzeitig beendet, weil die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft hat. Dadurch steigen alle Teilnehmer auf.

von André Nückel · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Weitere Spiele in Rees-Bocholt.
Weitere Spiele in Rees-Bocholt. – Foto: FuPa-Grafik

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Kreisliga A RE/BOH
Kreisliga B1 RE/BOH
Kreisliga B2 RE/BOH
Kreisliga C1 RE/BOH
Kreisliga C2 RE/BOH

Die Relegation in Rees-Bocholt ist vorzeitig beendet. Der Grund: Die SV Friedrichsfeld hat in der Bezirksliga den Klassenerhalt geschafft, wodurch die vorsorglich angesetzten Runden nicht mehr weiter ausgespielt werden müssen. Damit steigen sowohl VfL Rhede II als auch SV Rees in die Kreisliga A auf. Auch in der darunterliegenden Runde gibt es dadurch keine weiteren Entscheidungsspiele mehr: VfB Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren gehen allesamt in die Kreisliga B hoch. Die zuvor ausgetragenen Partien hatten damit letztlich keinen sportlichen Ausschlusscharakter mehr, weil Friedrichsfelds Klassenerhalt die zusätzlichen Aufstiegsplätze freigemacht hat.

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Relegation in Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga A: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die beiden Kreisliga-B-Vizemeister VfL Rhede II und SV Rees direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es die Relegation. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede II
SV Rees
SV ReesSV Rees
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n.E.
8
Abpfiff

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die drei Kreisliga-C-Vizemeister Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es eine Relegation um zwei Aufstiegsplätze. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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