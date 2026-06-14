Relegation in Rees-Bocholt vorzeitig beendet

Weitere Spiele in Rees-Bocholt. – Foto: FuPa-Grafik

Die Relegation in Rees-Bocholt ist vorzeitig beendet. Der Grund: Die SV Friedrichsfeld hat in der Bezirksliga den Klassenerhalt geschafft, wodurch die vorsorglich angesetzten Runden nicht mehr weiter ausgespielt werden müssen. Damit steigen sowohl VfL Rhede II als auch SV Rees in die Kreisliga A auf. Auch in der darunterliegenden Runde gibt es dadurch keine weiteren Entscheidungsspiele mehr: VfB Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren gehen allesamt in die Kreisliga B hoch. Die zuvor ausgetragenen Partien hatten damit letztlich keinen sportlichen Ausschlusscharakter mehr, weil Friedrichsfelds Klassenerhalt die zusätzlichen Aufstiegsplätze freigemacht hat.

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