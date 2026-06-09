 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation in Rees-Bocholt live: So läuft Spieltag 1

Die Relegation in Rees-Bocholt beginnt am Mittwoch - gesucht werden Aufsteiger! Es gibt aber auch eine Besonderheit.

von André Nückel · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Rees ist involviert.
Der SV Rees ist involviert. – Foto: Moritz Becker

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Kreisliga A RE/BOH
Kreisliga B1 RE/BOH
Kreisliga B2 RE/BOH
Kreisliga C1 RE/BOH
Kreisliga C2 RE/BOH

Ab Mittwoch werden neue Aufsteiger zur Kreisliga A und Kreisliga B Rees-Bocholt gesucht, allerdings wird die Relegation vorsorglich ausgetragen. Sollte nämlich die SV Friedrichsfeld in der Bezirksliga den Klassenerhalt schaffen - Relegation gegen Viktoria Buchholz -, steigen alle Klubs auf.

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Relegation in Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga A: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die beiden Kreisliga-B-Vizemeister VfL Rhede II und SV Rees direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es die Relegation. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Rees
SV ReesSV Rees
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede II
19:30live

>>> Liveticker SV Rees - VfL Rhede II

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die drei Kreisliga-C-Vizemeister Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es eine Relegation um zwei Aufstiegsplätze. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Morgen, 19:30 Uhr
SuS Isselburg
SuS IsselburgIsselburg
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E. II
19:30

>>> Liveticker SuS Isselburg - VfB Rheingold Emmerich II

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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