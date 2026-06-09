Relegation in Rees-Bocholt live: So läuft Spieltag 1

Der SV Rees ist involviert. – Foto: Moritz Becker

Ab Mittwoch werden neue Aufsteiger zur Kreisliga A und Kreisliga B Rees-Bocholt gesucht, allerdings wird die Relegation vorsorglich ausgetragen. Sollte nämlich die SV Friedrichsfeld in der Bezirksliga den Klassenerhalt schaffen - Relegation gegen Viktoria Buchholz -, steigen alle Klubs auf.

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