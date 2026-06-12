 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation in Rees-Bocholt live: Rückspiele - und Jubel für alle?

Relegation in Rees-Bocholt: Am Sonntag steigen die nächsten Spiele, doch alle Teams blicken auf die SV Friedrichsfeld.

von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Weitere Spiele in Rees-Bocholt.
Weitere Spiele in Rees-Bocholt. – Foto: FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A RE/BOH
Kreisliga B1 RE/BOH
Kreisliga B2 RE/BOH
Kreisliga C1 RE/BOH
Kreisliga C2 RE/BOH

Die Relegation in Rees-Bocholt steht unter einem besonderen Vorzeichen, weil sie nur vorsorglich ausgespielt wird. Sollte die SV Friedrichsfeld ihre Bezirksliga-Relegation gegen TuS Viktoria Buchholz gewinnen, steigen alle Teilnehmer dieser Relegationsrunden auf - und die Ausgangslage ist nach dem 2:1 von Friedrichsfeld eine gute! Am Sonntag stehen die Rückspiele an.

____

FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

>>> FuPa Live 1 auf YouTube

>>> FuPa Live 2 auf YouTube

____

Relegation in Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga A: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die beiden Kreisliga-B-Vizemeister VfL Rhede II und SV Rees direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es die Relegation. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede II
SV Rees
SV ReesSV Rees
15:00live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Rees-Bocholt

  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte die SV Friedrichsfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die drei Kreisliga-C-Vizemeister Rheingold Emmerich II, SuS Isselburg und Grün-Weiß Flüren direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es eine Relegation um zwei Aufstiegsplätze. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

____

Dieser Artikel wird euch von Hanna Sport - Partner von FuPa Niederrhein - präsentiert. Der Teamsportspezialisit aus Duisburg sowie Ratingen und FuPa haben für die Nutzer von FuPa eine besondere WM-Aktion: Es gibt personalisierte und preiswerte JAKO-Trikots zu diversen Nationen - klickt euch rein!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: