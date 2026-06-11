 2026-06-11T10:59:33.047Z

Allgemeines

Relegation in Oberhausen-Bottrop live: So läuft Spieltag 1

Relegation in Oberhausen-Bottrop: Vier Teams kämpfen ab Donnerstag um den Aufstieg in die jeweils höhere Kreisliga.

von André Nückel · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser
Die Relegation in Oberhausen.
Die Relegation in Oberhausen. – Foto: Michael Werner

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Relegation in Oberhausen-Bottrop: Vier Teams kämpfen ab Donnerstag um den Aufstieg in die jeweils höhere Kreisliga. Hier findet ihr die Liveticker und Informatonen.

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Relegation in Oberhausen-Bottrop

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A - das sind Fortuna Bottrop II und Post SV Oberhausen.
  • Relegation zur Kreisliga B: Die beiden Vizemeister der Kreisliga C - Schacht 11 Bottrop und SG Oberhausen - ermitteln einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga B.

Heute, 19:00 Uhr
Schacht 11 Bottrop
Schacht 11 BottropSchacht 11
SG Oberhausen 92
SG Oberhausen 92SG Oberhaus.
19:00

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
SG Oberhausen 92
SG Oberhausen 92SG Oberhaus.
Schacht 11 Bottrop
Schacht 11 BottropSchacht 11
14:00

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Oberhausen-Bottrop

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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