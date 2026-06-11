Relegation in Oberhausen-Bottrop live: So läuft Spieltag 1

Die Relegation in Oberhausen. – Foto: Michael Werner

Relegation in Oberhausen-Bottrop: Vier Teams kämpfen ab Donnerstag um den Aufstieg in die jeweils höhere Kreisliga. Hier findet ihr die Liveticker und Informatonen.

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