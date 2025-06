Relegation in München: Der Überblick über die Partien

Jetzt werden auch nach und nach die Ansetzungen in München bekannt. 23 Stunden vor Anpfiff steht fest: Der SV Olympiadorf muss in der 1. Runde gegen den SV München West antreten. Die Relegation zur Kreisliga ist für Mittwoch und Sonntag angesetzt.

Relegation zur Bezirksliga

Die Münchner Fans der Relegation können planen. Am Dienstagabend um 19:30 Uhr steht der erste Showdown an. Auf der Bezirkssportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße, Heimat der DJK Pasing, treten der SV Olympiadorf und der SV München West gegeneinander an.