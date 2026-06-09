 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation in Moers live: So läuft Spieltag 1

Relegation in Moers: Während der SV Millingen und der 1. FC Lintfort II um die Kreisliga A kämpfen, hoffen drei Klubs auf die Kreisliga B.

von André Nückel · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Der TV Kaldenhausen will aufsteigen.
Der TV Kaldenhausen will aufsteigen. – Foto: David Zimmer

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Kreisliga A Moers
Kreisliga C-Q1 Moers
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Kreisliga C-Q3 Moers

Die Relegation in Moers beginnt ab Mittwoch in zwei Wettbewerben: Der SV Millingen und der 1. FC Lintfort II streiten um die Kreisliga A, drei Klubs wollen in die Kreisliga B.

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Relegation in Moers

  • Relegation um Startplatz in der Kreisliga A: Der SV Millingen als Tabellen-15. der Kreisliga A und der 1. FC Lintfort II als Dritter der Kreisliga B kämpfen um den letzten Startplatz in der Kreisliga A.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Moers

  • Relegation um Startplatz in der Kreisliga B: Der SV Haesen-Hochheide als Tabellen-15. der Kreisliga B und die beiden Vizemeister der Kreisliga C - TuS Baerl und TV Kaldenhausen - duellieren sich um den letzten Startplatz in der Kreisliga B.

Morgen, 19:30 Uhr
TV Kaldenhausen
TV Kaldenhausen Kaldenhausen
TuS Borth
TuS BorthTuS Borth II
19:30live

>>> Liveticker TV Kaldenhausen - TuS Borth II

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Moers

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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