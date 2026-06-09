Relegation in Moers live: So läuft Spieltag 1

Der TV Kaldenhausen will aufsteigen. – Foto: David Zimmer

Die Relegation in Moers beginnt ab Mittwoch in zwei Wettbewerben: Der SV Millingen und der 1. FC Lintfort II streiten um die Kreisliga A, drei Klubs wollen in die Kreisliga B.

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