Relegation in Krefeld live: Spieltag 1 - Es gibt einen Verzicht

Treffen in der Relegation aufeinander: TIV Nettetal und KTSV Preußen. – Foto: Ralph Görtz

Am Mittwoch beginnt in Kempen-Krefeld die Relegation zur Kreisliga A beziehungsweise B. Während der KTSV Preußen Krefeld vor einem Problem steht, gibt es bei den Dritten der Kreisliga C einen Verzicht.

____

FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

>>> FuPa Live 1 auf YouTube

>>> FuPa Live 2 auf YouTube

____