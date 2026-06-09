Relegation in Kleve-Geldern live: So läuft Spieltag 1

SV Bedburg-Hau will aufsteigen. – Foto: Sylwia Kopeć

Ab Mittwoch kämpfen die B-Ligisten Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau um den Aufstieg in die Kreisliga A, Concordia Goch und TSV Nieukerk wollen dagegen den Abstieg verhindern. So läuft die Relegation in Kleve-Geldern:

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