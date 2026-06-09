 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation in Kleve-Geldern live: So läuft Spieltag 1

In der Relegation in Kleve-Geldern stehen vier B-Ligisten im Vordergrund: Zwei Klubs wollen aufsteigen, zwei die Klasse halten.

von André Nückel · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
SV Bedburg-Hau will aufsteigen.
SV Bedburg-Hau will aufsteigen. – Foto: Sylwia Kopeć

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Kreisliga A Kleve/GE
Kreisliga B1 Kleve/GE
Kreisliga B2 Kleve/GE
Kreisliga C1 Kleve/GE
Kreisliga C2 Kleve/GE

Ab Mittwoch kämpfen die B-Ligisten Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau um den Aufstieg in die Kreisliga A, Concordia Goch und TSV Nieukerk wollen dagegen den Abstieg verhindern. So läuft die Relegation in Kleve-Geldern:

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Relegation in Kleve-Geldern

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B - Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau - ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger. Der Platz in der Kreisliga A wird nur wegen des Verzichts des Bezirksliga-Absteigers SGE Bedburg-Hau frei.

Morgen, 19:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
19:30live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kleve-Geldern

  • Relegation um zusätzlichen Absteiger aus der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Absteiger: Concordia Goch gegen TSV Nieukerk.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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