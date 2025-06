Relegation in Kleve-Geldern live: Erfgen und Issum II vor Kreisliga B

Relegation in Kleve-Geldern live auf FuPa: Union Kervenheim und Rheinwacht Erfgen ermitteln einen zusätzlichen Absteiger in die Kreisliga B, Germania Wemb und SV Issum II einen sicheren Aufsteiger in die Kreisliga B. Die Hinspiele finden am Mittwoch statt, die Rückspiele am Sonntag.

Das Update nach Spiel 1: Simon Oppenberg lässt den SV Issum II jubeln, Erfgen verspielt die perfekte Ausgangslage.