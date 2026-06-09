Relegation in Düsseldorf live: So läuft Spieltag 1

In der Relegation in Düsseldorf werden nicht nur Aufsteiger in die Kreisligen A und B ermitteln, sondern es gibt auch eine Abstiegs-Relegation. Die Übersicht für den 1. Spieltag, der amMittwoch beginnt:
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Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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