Relegation in Düsseldorf live: So läuft Spieltag 1

TuS Gerresheim II will die Klasse halten. – Foto: Dennis Kemmerling

In der Relegation in Düsseldorf werden nicht nur Aufsteiger in die Kreisligen A und B ermitteln, sondern es gibt auch eine Abstiegs-Relegation. Die Übersicht für den 1. Spieltag, der amMittwoch beginnt:

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