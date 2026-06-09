 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation in Düsseldorf live: So läuft Spieltag 1

Relegation Düsseldorf: In gleich unterschiedlichen Runden werden weitere Auf- und Absteiger ermittelt. Ab Mittwoch geht es los.

von André Nückel · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
TuS Gerresheim II will die Klasse halten.
TuS Gerresheim II will die Klasse halten. – Foto: Dennis Kemmerling

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KL A Düsseldorf
KL B2 Düsseldorf
KL B1 Düsseldorf
KL C1 Düsseldorf
KL C2 Düsseldorf

In der Relegation in Düsseldorf werden nicht nur Aufsteiger in die Kreisligen A und B ermitteln, sondern es gibt auch eine Abstiegs-Relegation. Die Übersicht für den 1. Spieltag, der amMittwoch beginnt:

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Relegation in Düsseldorf

  • Relegation zur Kreisliga A: Die Vizemeister der Kreisliga B - SV Oberbilk und SSV Erkrath - spielen einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A aus.
  • Abstiegs-Relegation der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B - TV Kalkum-Wittlaer II und TuS Gerresheim II - ermitteln einen zusätzlichen Absteiger.

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Kreisliga B Düsseldorf

  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte es beim Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl bleiben, würden die Tabellendritten der Kreisliga C einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga B ausspielen. Das wären: FC Büderich III, SG Benrath-Hassels IV und TuS Maccabi Düsseldorf.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich III
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath IV
19:30

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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