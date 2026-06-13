Relegation in Düsseldorf live: Entscheidungen am Sonntag

TuS Maccabi Düsseldorf bestreitet erstes Relegationsspiel. – Foto: Osman Eroglu

In der Relegation in Düsseldorf stehen am Sonntag die Rückspiele an: Ermittelt werden ein Aufsteiger und ein Absteiger - in der Kreisliga C steht Spiel zwei von drei an.

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