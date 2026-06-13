 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation in Düsseldorf live: Entscheidungen am Sonntag

Relegation in Düsseldorf: Spannung herrscht vor allem in der Kreisliga B, in der es zwei Entscheidungen geben wird.

von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
TuS Maccabi Düsseldorf bestreitet erstes Relegationsspiel.
TuS Maccabi Düsseldorf bestreitet erstes Relegationsspiel. – Foto: Osman Eroglu

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In der Relegation in Düsseldorf stehen am Sonntag die Rückspiele an: Ermittelt werden ein Aufsteiger und ein Absteiger - in der Kreisliga C steht Spiel zwei von drei an.

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Relegation in Düsseldorf

  • Relegation zur Kreisliga A: Die Vizemeister der Kreisliga B - SV Oberbilk und SSV Erkrath - spielen einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A aus.

  • Abstiegs-Relegation der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B - TV Kalkum-Wittlaer II und TuS Gerresheim II - ermitteln einen zusätzlichen Absteiger.
  • Relegation zur Kreisliga B: Sollte es beim Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl bleiben, würden die Tabellendritten der Kreisliga C einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga B ausspielen. Das wären: FC Büderich III, SG Benrath-Hassels IV und TuS Maccabi Düsseldorf.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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