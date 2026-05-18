Relegation in der Oberpfalz: So geht es diese Woche weiter

Eine intensive erste Relegationswoche liegt zurück. Freudentränen und Abstiegs-Kater lagen nah beieinander. Viele Spiele avancierten zu Krimis und wurden erst in der Verlängerung oder gar im Elfmeterschießen entschieden. Und es geht nahtlos weiter. Am heutigen Montagabend mit dem Spiel um die Oberpfalzmeisterschaft sowie einer Partie der Kreisklassen-Relegation im Spielkreis Amberg/Weiden. Auch die Landesliga-Anwärter legen los. Wie geht es diese Woche in der Oberpfälzer Relegation weiter? Wir liefern einen Überblick.
Relegation zur Regionalliga
Hinspiel: ASV Cham – 16. der Regionalliga Bayern
verlegt auf Freitag, 29. Mai um 18.30 Uhr
Relegation zur Landesliga
1. Runde - Hinspiele (Mittwoch, 20. Mai um 18.30 Uhr)
SV Hahnbach – SV Etzenricht
SV Wenzenbach – SV Eintracht Alesheim
Relegation zur Kreisliga
2. Runde (Sonntag, 24. Mai)
SV Aichkirchen – SV Türk Genclik Regensburg um 15.00 Uhr in Steinsberg
SV Leonberg – SV Wiesent um 17.30 Uhr in Hainsacker
Die Sieger dieser Partien steigen in der Kreisliga auf, die Verlierer bleiben Kreisklassist.
Relegation zur Kreisklasse
bereits abgeschlossen
Relegation zur Kreisliga
1. Runde
SC Luhe-Wildenau II – SV Neusorg
Dienstag, 19. Mai um 18.15 Uhr in Reuth
2. Runde (Termine und Orte noch offen)
SC Eschenbach – Sieger Luhe-Wildenau II/Neusorg
TSV Pleystein – DJK Ensdorf
Die Sieger der 2. Runde lösen sicher das Ticket für die Kreisliga. Ob die Verlierer eine weitere Chance bekommen, hängt vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation ab.
Relegation zur Kreisklasse
2. Runde
SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen St. Christoph – SpVgg Windischeschenbach
Montag, 18. Mai um 18.15 Uhr in Waldthurn
TSG Weiherhammer – TSV Theuern
Donnerstag, 21. Mai um 18.15 Uhr in Hirschau
Die Sieger dieser Partien starten nächste Saison sicher in der Kreisklasse. Ob die Verlierer eine weitere Chance bekommen, hängt vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation ab.
Relegation zur Kreisliga
Der weitere Verlauf ist stark abhängig von der Bezirksliga-Relegation. Wenn Arnschwang und Mitterdorf bzw. Ettmannsdorf II das Bezirksliga-Ticket lösen, werden in der Kreisliga fünf Plätze frei. Schafft es eine Mannschaft, sind vier Plätze frei. Dann wäre die Kreisliga-Relegation bereits nach der 1. Runde beendet. Müssen alle Bezirksliga-Anwärter aus dem Fußballkreis nächste Saison in der Kreisliga ran, sind nur drei Plätze frei und auch die Gewinner der 1. Runde sind noch nicht durch. Spieltermine und -orte sind noch offen.
Bei 5 freien Plätzen:
2. Runde
SG Grafenwiesen/Bad Kötzting II – 1. SG Regental
TSV Dieterskirchen – SpVgg Pfreimd II
Bei 3 freien Plätzen:
2. Runde
SV Erzhäuser-Windmais – SV Diendorf
SV Obertrübenbach – FC Untertraubenbach
Relegation zur Kreisklasse
2. Runde (Termin und Ort noch offen)
TSV Klardorf – SC Arrach-Haibühl
3. Runde (Termin und Ort noch offen)
SF Weidenthal-Guteneck – Verlierer Klardorf/Arrach
Sollte die DJK Arnschwang über die Relegation die Bezirksliga halten, wären fünf Kreisklassen-Plätze frei. Das hieße, dass alle fünf Relegationsteilnehmer aufsteigen bzw. die Klasse halten würden. Die gesamte Kreisklassen-Relegation wäre dann nichtig geworden.