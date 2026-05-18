Relegation in der Oberpfalz: So geht es diese Woche weiter

Kreisliga-Vize TuS Rosenberg hat es in die 2. Runde der Bezirksliga-Relegation geschafft. Dort wartet am Freitag die DJK Arnschwang. – Foto: Josef Trummer

Eine intensive erste Relegationswoche liegt zurück. Freudentränen und Abstiegs-Kater lagen nah beieinander. Viele Spiele avancierten zu Krimis und wurden erst in der Verlängerung oder gar im Elfmeterschießen entschieden. Und es geht nahtlos weiter. Am heutigen Montagabend mit dem Spiel um die Oberpfalzmeisterschaft sowie einer Partie der Kreisklassen-Relegation im Spielkreis Amberg/Weiden. Auch die Landesliga-Anwärter legen los. Wie geht es diese Woche in der Oberpfälzer Relegation weiter? Wir liefern einen Überblick.

1. Runde - Rückspiele (Samstag, 23. Mai um 16.00 Uhr)

SV Etzenricht – SV Hahnbach

SV Eintracht Alesheim – SV Wenzenbach







Kreis Regensburg

OberpfalzmeisterschaftFC Amberg – TSV Kareth-LappersdorfMontag, 18. Mai um 18.30 Uhr in SchmidmühlenRelegation zur Bezirksliga1. RundeSpVgg Mitterdorf – SV Schwandorf-Ettmannsdorf IIDienstag, 19. Mai um 18.15 Uhr in Alten- u. Neuenschwand2. Runde (Freitag, 22. Mai um 18.15 Uhr)DJK Arnschwang – TuS Rosenberg in TännesbergSV Inter Bergsteig Amberg – FSV Prüfening um 18.30 Uhr in LupburgFC Pielenhofen-Adlersberg – FC Oberhinkofen in RegenstaufFC Thalmassing – Sieger Mitterdorf/Ettmannsdorf II in AltenthannDie Sieger der 2. Runde ziehen in die 3. Runde ein, die Verlierer steigen in die Kreisliga ab bzw. bleiben in der Kreisliga.

Relegation zur Kreisliga

2. Runde (Sonntag, 24. Mai)

SV Aichkirchen – SV Türk Genclik Regensburg um 15.00 Uhr in Steinsberg

SV Leonberg – SV Wiesent um 17.30 Uhr in Hainsacker



Die Sieger dieser Partien steigen in der Kreisliga auf, die Verlierer bleiben Kreisklassist.





Relegation zur Kreisklasse

bereits abgeschlossen









Kreis Amberg/Weiden

Relegation zur Kreisliga

1. Runde

SC Luhe-Wildenau II – SV Neusorg

Dienstag, 19. Mai um 18.15 Uhr in Reuth



2. Runde (Termine und Orte noch offen)

SC Eschenbach – Sieger Luhe-Wildenau II/Neusorg

TSV Pleystein – DJK Ensdorf



Die Sieger der 2. Runde lösen sicher das Ticket für die Kreisliga. Ob die Verlierer eine weitere Chance bekommen, hängt vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation ab.





Relegation zur Kreisklasse

2. Runde

SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen St. Christoph – SpVgg Windischeschenbach

Montag, 18. Mai um 18.15 Uhr in Waldthurn



TSG Weiherhammer – TSV Theuern

Donnerstag, 21. Mai um 18.15 Uhr in Hirschau



Die Sieger dieser Partien starten nächste Saison sicher in der Kreisklasse. Ob die Verlierer eine weitere Chance bekommen, hängt vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation ab.









Kreis Cham/Schwandorf

Relegation zur Kreisliga



Der weitere Verlauf ist stark abhängig von der Bezirksliga-Relegation. Wenn Arnschwang und Mitterdorf bzw. Ettmannsdorf II das Bezirksliga-Ticket lösen, werden in der Kreisliga fünf Plätze frei. Schafft es eine Mannschaft, sind vier Plätze frei. Dann wäre die Kreisliga-Relegation bereits nach der 1. Runde beendet. Müssen alle Bezirksliga-Anwärter aus dem Fußballkreis nächste Saison in der Kreisliga ran, sind nur drei Plätze frei und auch die Gewinner der 1. Runde sind noch nicht durch. Spieltermine und -orte sind noch offen.



Bei 5 freien Plätzen:

2. Runde

SG Grafenwiesen/Bad Kötzting II – 1. SG Regental

TSV Dieterskirchen – SpVgg Pfreimd II



Bei 3 freien Plätzen:

2. Runde

SV Erzhäuser-Windmais – SV Diendorf

SV Obertrübenbach – FC Untertraubenbach





Relegation zur Kreisklasse

2. Runde (Termin und Ort noch offen)

TSV Klardorf – SC Arrach-Haibühl



3. Runde (Termin und Ort noch offen)

SF Weidenthal-Guteneck – Verlierer Klardorf/Arrach



Sollte die DJK Arnschwang über die Relegation die Bezirksliga halten, wären fünf Kreisklassen-Plätze frei. Das hieße, dass alle fünf Relegationsteilnehmer aufsteigen bzw. die Klasse halten würden. Die gesamte Kreisklassen-Relegation wäre dann nichtig geworden.