Relegation im Westen: Warum die Zielmarke bei "24" liegt - KK DGF raus

Der punktbeste Kreisklassen-13. entgeht dem Direktabstieg und darf in der Abstiegsrelegation ran.





Kreisklasse Kelheim (nach 24 von 26 Spieltagen)

10. SG ATSV Kelheim 26 Punkte

-------------

11. TV Aiglsbach II 26 Punkte

12. TSV Abensberg II 24 Punkte

-------------

13. SV Saal 22 Punkte / -13 Tore

14. TV Schierling II 21 Punkte



Der SV Saal bzw. die Kreisklasse Kelheim liegt weiter auf der Pole-Position. Heißt: die Ziel-Marke beträgt 24 Punkte, aufgrund des aktuell besseren Torverhältnisses des SV Saal gegenüber den anderen Kreisklassen-13.. Denn auch die Kreisklasse Pfarrkirchen kann nur noch auf maximal 24 Punkte kommen, aufgrund des Direktduells zwischen Mitterskirchen und Thanndorf am kommenden Sonntag. Das heißt aber nicht, dass der SV Saal selbst nur noch einen Sieg benötigt aus zwei Spielen, um die Relegation fix zu buchen. Denn Schlusslicht TV Schierling II ist mit 21 Zählern noch in Schlagdistanz!







Kreisklasse Pfarrkirchen (nach 24 von 26 Spieltagen)

10. TSV Massing 24 Punkte / -20 Tore

-------------

11. SG Stubenberg 24 Punkte / -31 Tore

12. ESV Mitterskirchen 20 Punkte / -19 Tore

-------------

13. DJK Thanndorf 20 Punkte / -22 Tore (Direktes Duell mit Mitterskirchen am Sonntag!)



Da am kommenden Sonntag das Direktduell zwischen Mitterskirchen und Thanndorf folgt (Hin: 4:2), kann die Kreisklasse Pfarrkirchen nur noch maximal auf 24 Punkte kommen. Und das auch nur, wenn das Direktduell Remis endet. Gewinnt der ESV Mitterskirchen, hat er die Relegation bereits fix gebucht. Weil die DJK Thanndorf im Hinspiel 2:4 unterlegen ist, braucht man, um ganz sicher zu gehen, einen Sieg mit drei Toren Differenz. Ansonsten heißt es weiter zittern. Und es wäre obendrein ein weiterer Sieg zum Abschluss gegen Oberdietfurt nötig, um noch eine kleine Chance zu bewahren.







Kreisklasse Landshut (nur noch Restchancen / nach 24 von 26 Spieltagen)

12. SG Johannesbrunn II 23 Punkte

-------------

13. DJK-SV Altdorf 17 Punkte (Direkter Vergleich mit SG gewonnen)



Die Kreisklasse Landshut wird die Pole-Position wohl nicht mehr erreichen können. Bei aktuell nur 17 Punkten ist dieses Ziel illusorisch. Aber: Altdorf kann aufgrund des gewonnen Direktvergleichs gegen die SG Johannesbrunn-Binabiburg noch rechnerisch auf Rang 12 springen. Aber nur: bei zwei eigenen Siegen und zwei (!) Komplett-Ausrutschern der SG. Ansonsten wäre der Super-Gau perfekt und der DJK-SV Altdorf würde in nur drei Jahren von der Bezirksliga in die A-Klasse durchgereicht.









Kreisklasse Dingolfing (RAUS / nach 24 von 26 Spieltagen)

11. FC Wallersdorf 21 Punkte

12. SG Hainsbach 21 Punkte

-------------

13. SV Thürnthenning 16 Punkte



Die Kreisklasse Dingolfing ist zwei Spieltage vor Saisonschluss bereits raus im Rennen um den punktbesten Kreisklassen-13.. Heißt: dem SV Thürnthenning droht der Direktabstieg, auch wenn er seine letzten beiden Saisonspiele gewinnen sollte. Aber: eine kleine Hintertür gäb's doch noch - allerdings wirklich nur bei zwei Siegen. Denn dann wäre der Sprung auf Platz 12 noch möglich. Sowohl gegen Hainsbach als auch gegen Wallersdorf ist der Direkt-Vergleich ausgeglichen. Es würde dann die Tordifferenz entscheiden. Im Dreiervergleich hätte Wallersdorf die Nase vorne und Hainsbach würde auf Rang 13 abrutschen. Aber sehen wir's realistisch: die Abstiegsgefahr des SV Thürnthenning ist riesengroß!