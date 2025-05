Relegation im Westen: Saal vergibt Matchball und darf doch relegieren!

Im Fußballkreis West besteht Hoffnung für den punktbesten Kreisklassen-13.. Obwohl in den vier Kreisklassen die Rangvorletzten als Direktabsteiger in der Tabelle markiert sind, gilt dies nicht für eines der vier Teams. FuPa gibt einen Überblick über den Finalstand!

In der Relegation zu den West-Kreisklassen treffen sieben A-Klassenvizemeister auf neun Kreisklassisten. Um die charmante Anzahl von 16 Releganten zu erreichen, nimmt neben den jeweils Tabellen-11. und Tabellen-12. der vier Kreisklassen zusätzlich der punktbeste aller vier West-Kreisklassen-13. an der Relegation teil. Er entgeht somit dem Direktabstieg und erhält eine zusätzliche Relegationschance. Die drei punktschwächeren Tabellen-13. steigen ab.

Der punktbeste Kreisklassen-13. entgeht dem Direktabstieg und darf in der Abstiegsrelegation ran. (Schlussstand)





Kreisklasse Kelheim (darf relegieren!)

13. SV Saal 23 Punkte / -14 Tore



----------------



Kreisklasse Pfarrkirchen (RAUS)

13. DJK Thanndorf 22 Punkte



Kreisklasse Dingolfing (RAUS)

13. SV Thürnthenning 19 Punkte



Kreisklasse Landshut (RAUS)

13. DJK-SV Altdorf 19 Punkte



Der SV Saal hat's superspannend gemacht. Trotz Niederlage am Schlussspieltag konnte man "Rang 1" unter allen West-Kreisklassen 13. verteidigen. Damit spielt der SV Saal die Abstiegsrelegation und entgeht erstmal dem Abstieg! Der Grund: die DJK Thanndorf kam in der Kreisklasse Pfarrkirchen nicht über ein 0:0 gegen Oberdietfurt hinaus. Ein Treffer hätte gereicht...