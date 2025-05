Relegation im Westen: Matchball für Saal und die Kreisklasse Kelheim

Der punktbeste Kreisklassen-13. entgeht dem Direktabstieg und darf in der Abstiegsrelegation ran. (Stand: 11. Mai - 18 Uhr)





Kreisklasse Kelheim (nach 25 von 26 Spieltagen)

11. TV Aiglsbach II 26 Punkte (hat Relegation bereits sicher!)

12. TSV Abensberg II 25 Punkte (hat Relegation bereits sicher!)

-------------

13. SV Saal 23 Punkte / -13 Tore

14. TV Schierling II 21 Punkte



Der SV Saal bzw. die Kreisklasse Kelheim liegt weiter auf der Pole-Position. Heißt: die Ziel-Marke beträgt 24 Punkte, aufgrund des aktuell besseren Torverhältnisses des SV Saal gegenüber der DJK Thanndorf aber auch gegenüber dem ESV Mitterskirchen. Um ganz sicher in der Relegation zu stehen, sind drei Punkte zu Gast bei Aiglsbach II nötig. Aber aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs gegenüber Schlusslicht Schierling II reicht wie gesagt mit großer Wahrscheinlichkeit bereits ein Remis. Heißt auch für den TV Aiglsbach II und den TSV Abensberg II die Relegation ist ihnen bereits sicher. Denn auch bei einem Abrutschen auf Rang 13 reicht die aktuelle Punktzahl bereits sicher aus, um bester KK-13. zu werden.









Kreisklasse Pfarrkirchen (nach 25 von 26 Spieltagen)

10. TSV Massing 27 Punkte / -19 Tore

-------------

11. SG Stubenberg 25 Punkte / -31 Tore

12. ESV Mitterskirchen 21 Punkte / -19 Tore

-------------

13. DJK Thanndorf 21 Punkte / -22 Tore



Das 3:3-Remis zwischen Mitterskirchen und Thanndorf war ein Rückschritt für die Kreisklasse Pfarrkirchen, die Kelheim-Staffel vielleicht doch noch überholen zu können. Jetzt müssen beide auf einen Komplett-Ausrutscher des SV Saal hoffen, und das wo Gegner TV Aiglsbach II die Relegation bereits sicher hat. Beide, der ESV als auch die DJK müssen zudem hohe Siege gegen Spitzenteams am Schlussspieltag einfahren. Was nur noch von Belang wäre, wenn der SV Saal unterliegt. Im direkten Fernduell hat der ESV Mitterskirchen aufgrund des gewonnen Direktvergleichs gegen Thanndorf die leicht besseren Karten.









Kreisklasse Dingolfing (RAUS / nach 25 von 26 Spieltagen)

12. SG Hainsbach 21 Punkte

-------------

13. SV Thürnthenning 19 Punkte



Die Kreisklasse Dingolfing war zwei Spieltage vor Saisonschluss bereits raus im Rennen um den punktbesten Kreisklassen-13.. Heißt: dem SV Thürnthenning droht der Direktabstieg, außer er gewinnt am Schlussspieltag zu Gast beim VfR Laberweinting und die SG Hainsbach rutscht zeitgleich aus!









Kreisklasse Landshut (RAUS / nach 25 von 26 Spieltagen)

13. DJK-SV Altdorf 18 Punkte



Die Kreisklasse Landshut kann die Pole-Position ebenfalls nicht mehr erreichen. Die Altdorfer steigen in nur drei Jahren von der Bezirksliga bis in die A-Klasse ab!