Relegation im Westen: Kapfelberg, Landau II & Taubenbach steigen auf

Aufgestiegen, aber Haare verloren - egal: Der FSV Landau II feiert nach dem 1:0-Sieg gegen Altenkirchen den Aufstieg in die Kreisklasse.! – Foto: Charly Becherer

Die Relegation im Kreis West ist am Mittwochabend gestartet. Und die ersten Entscheidungen sind schon gefallen! Die SpVgg Kapfelberg, der FSV Landau II und der DJK-SV Taubenbach dürfen den Aufstieg in die Kreisklasse, die SG Weihmichl/Neuhausen den Klassenerhalt feiern. Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2026/27 qualifiziert. Die Verlierer spielen zwei oder maximal drei weitere freie Plätze aus.

Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde:



Spielort: Teugn - Zuschauer: 768

Über 120 Minuten beharkten sich der ATSV Kelheim II und die SpVgg Kapfelberg - ohne Sieger! Auch nach der 30 minütigen Verlängerung war kein Tor gefallen, die Entscheidung musste also vom Punkt fallen. Und da hatten die Kapfelberger das bessere Ende für sich! Zum großen Pechvogel avancierte Kelheims Jonas Haas, der nur den Pfosten anvisierte. Weil alle anderen trafen, setzte sich die SpVgg mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch und steigt damit in die Kreisklasse auf!

Der ATSV Kelheim II trifft nun in der zweiten Runde auf den Verlierer der Partie SV Saal/Donau - TSV Hofkirchen, die am morgigen Donnerstag in Herrngiersdorf ausgetragen wird. Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde:











Spielort: Reisbach - Zuschauer: 1.000

Was für eine überragende Saison für den FSV Landau! Schon die erste Mannschaft hatte die Meisterschaft in der Kreisliga Isar-Rott geholt und kehrt damit in die Bezirksliga zurück, nun hat die zweite Mannschaft dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt und steigt in die Kreisklasse auf. In einer umkämpften und bis in die Nachspielzeit torlosen Partie lief schon alles auf die Verlängerung hinaus, doch dann kam Manuel Perstorfer und setzte einen Freistoß von der Strafraumgrenze doch noch in der regulären Spielzeit in die Maschen (90.+4). Natürlich extrem bitter für Altenkirchen, das aber nochmal eine Chance bekommt. Die DJK duelliert sich nun in der zweiten Runde mit dem Verlierer der Partie TSV Mamming - FC Teisbach II, die am morgigen Donnerstag in Moosthenning stattfindet.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde:



Spielort: Pattendorf - Zuschauer: 848

Derbytime in Pattendorf! Fußballherz was willst du mehr? In einer ausgeglichen ersten Hälfte legte die SG Weihmichl kurz vor der Pause vor. Florian Gerauers Versuch wurde noch abgefälscht und landete zum 1:0 im Netz (42.). Und zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt nach Wiederanpfiff legte Weihmichl nach. Robert Anglhuber haute das Ding aus kurzer Distanz zum 2:0 unter die Latte (51.). Als Anglhuber sieben Zeigerumdrehungen später gar das 3:0 nachlegte (58.), war das im Endeffekt auch schon die Entscheidung. Die SG Pfeffenhausen kam zwar durch Eric Riu Munoz noch zum 3:1-Anschlusstreffer (66.), aber mehr war nicht mehr drin, im Gegenteil: In der Nachspielzeit setzte Weihmichl noch das 4:1 drauf (90.+2) - Klassenerhalt damit fix! Die SG Pfeffenhausen/ Hornbach trifft nun in Runde zwei auf den Verlierer des Duells SV Ohu-Ahrain - TSV Tiefenbach, das am morgigen Donnerstag auf der Anlage des ETSV 09 Landshut stattfindet.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde: Spielort: Pattendorf - Zuschauer: 848Derbytime in Pattendorf! Fußballherz was willst du mehr? In einer ausgeglichen ersten Hälfte legte die SG Weihmichl kurz vor der Pause vor. Florian Gerauers Versuch wurde noch abgefälscht und landete zum 1:0 im Netz (42.). Und zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt nach Wiederanpfiff legte Weihmichl nach. Robert Anglhuber haute das Ding aus kurzer Distanz zum 2:0 unter die Latte (51.). Als Anglhuber sieben Zeigerumdrehungen später gar das 3:0 nachlegte (58.), war das im Endeffekt auch schon die Entscheidung. Die SG Pfeffenhausen kam zwar durch Eric Riu Munoz noch zum 3:1-Anschlusstreffer (66.), aber mehr war nicht mehr drin, im Gegenteil: In der Nachspielzeit setzte Weihmichl noch das 4:1 drauf (90.+2) - Klassenerhalt damit fix! Die SG Pfeffenhausen/ Hornbach trifft nun in Runde zwei auf den Verlierer des Duells SV Ohu-Ahrain - TSV Tiefenbach, das am morgigen Donnerstag auf der Anlage des ETSV 09 Landshut stattfindet.Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:

Aufstieg! Ein Traum wird wahr für Taubenbach. – Foto: Thomas Martner



Spielort: Ulbering - Zuschauer: 830

Mit dem Meistertitel hat`s hauchdünn für den DJK-SV Taubenbach nicht gereicht, den Aufstieg hat die Elf von Coach Michael Kostner aber halt nun drei Tage später nachgeholt. Glückwunsch dazu! 3:0 hört sich deutlich an, aber so eindeutig war`s dann doch nicht. Die Landesliga-Reserve konnte einfach ihre Chancen nicht nutzen. Anders hingegen Taubenbach: Schon in der 9. Minute erzielte Johannes Orsan das 1:0, in der 34. Minute legte Johannes Schua das 2:0 nach und gab der ganzen Geschichte dann doch eine deutliche Tendenz. Den Zwei-Tore-Vorsprung konnte Taubenbach in der zweiten Halbzeit verteidigen und in der Nachspielzeit machte Thomas Schariri mit dem 3:0 endgültig den Deckel drauf (90.+1). Die SG SSV Eggenfelden/Huldsessen bekommt es nun in der zweiten Runde mit dem Verlierer der Partie SG Triftern/Anzenkirchen - TSV Vilslern zu tun, die am morgigen Donnerstag in Massing über die Bühne geht.