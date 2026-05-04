Relegation im Westen - Bester 13.: Zwei Matchbälle für die KK Landshut Das Rennen um den besten Kreisklassen-13. im Kreis West ist so gut wie entschieden +++ Abstieg besiegelt: Kreisklasse Dingolfing bereits fix bei zwei Direktabsteigern von Sebastian Ziegert · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Noch alles drin für den TSV Vilslern, der einen Sieg aus zwei Spielen braucht – Foto: Just Huber

Im Fußballkreis West besteht auch in dieser Saison Hoffnung für den punktbesten Kreisklassen-13.. Obwohl in den vier Kreisklassen die Rangvorletzten als Direktabsteiger in der Tabelle markiert sind, gilt dies nicht für eines der vier Teams. Und zwar für das punktbeste. FuPa gibt einen Überblick über den Stand der Dinge!

In der Relegation zu den West-Kreisklassen treffen sieben A-Klassenvizemeister auf neun Kreisklassisten. Um die charmante Anzahl von 16 Releganten zu erreichen, nimmt neben den jeweils Tabellen-11. und Tabellen-12. der vier Kreisklassen zusätzlich der punktbeste aller vier West-Kreisklassen-13. an der Relegation teil. Er entgeht somit dem Direktabstieg und erhält eine zusätzliche Relegationschance. Die drei punktschwächeren Tabellen-13. steigen ab.







"Platz 13"-Ranking Der punktbeste Kreisklassen-13. entgeht dem Direktabstieg und darf in der Abstiegsrelegation ran (Stand: 2 Spieltage vor Schluss)





Kreisklasse Landshut (nach 24 von 26 Spielen)

13. TSV Vilslern 25 Punkte - Tordifferenz: -17





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Kreisklasse Pfarrkirchen (nach 24 von 26 Spielen)

13. SG Johanniskirchen/Emmersdorf 20 Punkte - Tordifferenz: -18



Kreisklasse Kelheim (nach 24 von 26 Spielen)

13. SV Saal 19 Punkte - Tordifferenz: -28



Kreisklasse Dingolfing (bereits aus dem Rennen!)

13. TSV Hofkirchen 10 Punkte





Die Vorentscheidung im Rennen um den punktbesten West-Kreisklassen-13. ist zwei Spieltage vor Schluss bereits gefallen. Die Kreisklasse Landshut und damit aktuell der TSV Vilslern hat bereits einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Kreisklasse Pfarrkirchen, und sechs Punkte auf die Kreisklasse Kelheim. Deren 13. steigt direkt ab. Wer allerdings 13. wird, ist auch in der Dingolfinger Kreisklasse noch total offen!