Relegation im Westen - Bester 13.: Kreisklasse Landshut fast durch Das Rennen um den besten Kreisklassen-13. im Kreis West ist so gut wie entschieden +++ Abstieg besiegelt: Kreisklasse Dingolfing bereits fix bei zwei Direktabsteigern von Sebastian Ziegert · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Bekommt's die SG Weihmichl noch abgewendet? Als aktuell bester 13. ist der Direktabstieg der SG bereits so gut wie vom Tisch. Via Relegation bzw. an den letzten drei Spieltagen kann die Rettung noch gelingen! – Foto: Just Huber

Im Fußballkreis West besteht auch in dieser Saison Hoffnung für den punktbesten Kreisklassen-13.. Obwohl in den vier Kreisklassen die Rangvorletzten als Direktabsteiger in der Tabelle markiert sind, gilt dies nicht für eines der vier Teams. Und zwar für das punktbeste. FuPa gibt einen Überblick über den Stand der Dinge!

In der Relegation zu den West-Kreisklassen treffen sieben A-Klassenvizemeister auf neun Kreisklassisten. Um die charmante Anzahl von 16 Releganten zu erreichen, nimmt neben den jeweils Tabellen-11. und Tabellen-12. der vier Kreisklassen zusätzlich der punktbeste aller vier West-Kreisklassen-13. an der Relegation teil. Er entgeht somit dem Direktabstieg und erhält eine zusätzliche Relegationschance. Die drei punktschwächeren Tabellen-13. steigen ab.









"Platz 13"-Ranking Der punktbeste Kreisklassen-13. entgeht dem Direktabstieg und darf in der Abstiegsrelegation ran (Stand: 3 Spieltage vor Schluss)





Kreisklasse Landshut (nach 23 von 26 Spielen)

13. SG Weihmichl/Neuhausen 24 Punkte





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Kreisklasse Kelheim (nach 23 von 26 Spielen)

13. SV Saal 19 Punkte



Kreisklasse Pfarrkirchen (nach 23 von 26 Spielen)

13. FC Amsham 17 Punkte



Kreisklasse Dingolfing (bereits aus dem Rennen!)

13. TSV Hofkirchen 10 Punkte





Die Vorentscheidung im Rennen um den punktbesten West-Kreisklassen-13. ist drei Spieltage vor Schluss bereits gefallen. Die Kreisklasse Landshut und damit aktuell die SG Weihmichl/Neuhausen hat bereits einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Kreisklasse Kelheim. Alle anderen Kreisklassen müssen ihre Hoffnungen bereits begraben. Sowohl die Kreisklasse Pfarrkirchen wird ihren Rückstand nicht mehr wettmachen können, die Kreisklasse Dingolfing ist bereits aus dem Rennen ausgeschieden. Deren 13. steigt direkt ab. Wer allerdings 13. wird, ist auch in der Dingolfinger Kreisklasse noch total offen! Kurios: im letzten Jahr hat der SV Saal das Ticket über den Umweg "Bester 13." erhalten und rettete sich anschließend per Relegation. Auch in diesem Jahr rangieren die Saaler aktuell wieder auf Rang 13 😅 und haben sowohl in ihrer Liga noch Chancen als auch theoretisch erneut via "Bestem 13."!