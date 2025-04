Relegation im Westen: Alle jagen die Kreisklasse Kelheim

Während es im Fußballkreis Ost gleich zwei Sonder-Regelungen in der Kreis-Relegation gibt, besteht im Fußballkreis West Hoffnung für den punktbesten Kreisklassen-13.. Obwohl in den vier Kreisklassen die Rangvorletzten als Direktabsteiger in der Tabelle markiert sind, gilt dies nicht für eines der vier Teams. FuPa gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.

In der Relegation zu den West-Kreisklassen treffen sieben A-Klassenvizemeister auf neun Kreisklassisten. Um die charmante Anzahl von 16 Releganten zu erreichen, nimmt neben den jeweils Tabellen-11. und Tabellen-12. der vier Kreisklassen zusätzlich der punktbeste aller vier West-Kreisklassen-13. an der Relegation teil. Er entgeht somit dem Direktabstieg und erhält eine zusätzliche Relegationschance. Die drei punktschwächeren Tabellen-13. steigen ab. Drei Wochen vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.

Der punktbeste Kreisklassen-13. entgeht dem Direktabstieg und darf in der Abstiegsrelegation ran.





Kreisklasse Kelheim (nach 22 von 26 Spieltagen)

10. TSV Abensberg II 24 Punkte

-------------

11. SG ATSV Kelheim 23 Punkte

12. TV Aiglsbach II 23 Punkte

-------------

13. TV Schierling II 21 Punkte

14. SV Saal 18 Punkte





Kreisklasse Landshut (nach 22 von 26 Spieltagen)

12. SG Johannesbrunn 22 Punkte

-------------

13. DJK-SV Altdorf 17 Punkte





Kreisklasse Pfarrkirchen (nach 22 von 26 Spieltagen)

10. TSV Massing 21 Punkte

-------------

11. SG Stubenberg 21 Punkte

12. ESV Mitterskirchen 20 Punkte

-------------

13. DJK Thanndorf 17 Punkte





Kreisklasse Dingolfing (nach 22 von 26 Spieltagen)

11. FC Wallersdorf 18 Punkte

12. SG Hainsbach 18 Punkte

-------------

13. SV Thürnthenning 13 Punkte

14. SG Griesbach 9 Punkte





Nur der beste Tabellen-13. entgeht der Abstiegsrelegation! Einen bereits stolzen Vorsprung weist der TV Schierling II und damit die Kreisklasse Kelheim auf. Was aber nicht heißt, dass die Schierlinger bei aktuell nur drei Zählern Vorsprung auf Schlusslicht SV Saal nicht doch noch direkt absteigen könnten. Genauso hat die TV-Zweite drei Zähler Rückstand auf den Direkt-Klassenerhalt. Die Kreisklasse Kelheim allerdings steht im Quervergleich - vier Spieltage vor Schluss - am besten da. So gut wie keine Chance mehr hat die Kreisklasse Dingolfing. Der SV Thürnthenning weist mit 13 Punkten die geringste Punkteausbeute auf und hat in der Liga bereits fünf Zähler Rückstand auf die Relegationszone.