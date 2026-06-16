Relegation im Stream: Duisburger FV empfängt OSV Meerbusch am Mittwoch

Viel wurde schon gesagt und geschrieben, am Mittwoch um 19.30 Uhr zählt es: Sehr wahrscheinlich wird dann die Entscheidung fallen, ob der Duisburger FV, der OSV Meerbusch oder doch der MSV Düsseldorf über die Relegation in die Landesliga aufsteigt. Es gibt nur ein Szenario, bei dem die Entscheidung noch einmal vertagt werden könnte.
Klar ist: Gibt es einen Sieger im finalen Spiel zwischen dem Duisburger FV 08 und dem OSV Meerbusch, so ist dieser sicher in die Landesliga aufgestiegen. Spannend wird es im Falle eines weiteren Remis, dann hätte es in drei Spielen keinen Sieger gegeben. Bei einem 0:0 würde der MSV Düsseldorf aufsteigen, der am Mittwoch nach seinen beiden Partien zum Zuschauen verdammt ist. Bei jedem Remis ab 2:2 dürfte sich der Duisburger FV über den Aufstieg freuen.
Einen Sonderfall gäbe es bei einem weiteren 1:1 am Mittwoch. Dann nämlich wären der MSV und der Duisburger FV absolut punkt- und torgleich. Das würde dann bedeuten, dass es, wahrscheinlich am Sonntag, ein Entscheidungsspiel zwischen diesen beiden Teams geben würde, auf neutralem Platz. Das wäre der maximale Relegations-Showdown, den die am Mittwoch beteiligten Teams jedoch fraglos vermeiden wollen.
Bei uns könnt ihr natürlich auch dieses dritte Spiel wie die beiden vorherigen Partien der Runde live verfolgen. Wir zeigen Euch das Spiel im YouTube-Livestream, ihr könnt es aber natürlich auch im Liveticker verfolgen, inklusive der Live-Highlights bei FuPa.tv, die natürlich auch nicht fehlen sollen. Stimmen, Berichte und Fotos nach dem Spiel runden für Euch das Relegations-Erlebnis auch diesmal ab. Den Stream könnt ihr gleich hier unterhalb im Text öffnen, oder ihr besucht unseren YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein direkt, wo ihr natürlich auch viele andere Inhalte aus der Relegation und der Saison findet.
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