Relegation im Schwalm-Eder Kreis

Die SG Brunslar/Wolfershausen sicherte sich im zweiten Spiel der Aufstiegsrelegation gegen die SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund einen klaren 2:0-Erfolg und bleibt damit in der Relegation ungeschlagen. Bereits in der 12. Minute erzielte Fabian Tippel das 1:0. In der 74. Minute sorgte Lukas Tippel für die Vorentscheidung.

Im ersten Relegationsspiel zur Kreisoberliga Schwalm-Eder trennten sich die SG Geismar/Züschen und die SpVgg Zella/Loshausen mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie bot den Zuschauern eine spannende Auseinandersetzung, in der beide Teams ihre Ambitionen auf den Aufstieg unter Beweis stellten.

Die SpVgg Zella/Loshausen ging in der 12. Minute durch Patrick Friedrich mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte dieser mit einem Doppelpack in der 44. Minute auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel zeigte die SG Geismar/Züschen Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel: Florian Bruder verkürzte in der 67. Minute auf 1:2, ehe Paul Niemoeller in der 75. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte.