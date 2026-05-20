Relegation im Osten: 2 x Drama vom Punkt, March & Moos steigen ab

Der SV Riedlhütte darf weiter vom Aufstieg träumen nach dem glatten 3:0 gegen den SV March. – Foto: Michael Eder

Die Relegation ist am Mittwochabend im Kreis Ost gestartet und hatte gleich alles zu bieten, was die Entscheidungsspiele so reizvoll macht! Der SV March, der FC Moos und der SV Haus im Wald verloren ihre Duelle und steigen in die A-Klasse ab. Der TSV Bodenmais und der SV Beutelsbach müssen auch in der kommenden Spielzeit ihr Glück in der A-Klasse probieren. Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.

Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:



Heute, 18:00 Uhr SV March March SV Riedlhütte Riedlhütte 0 3 Abpfiff + Video

Spielort: Jahn-Stadion-Zwiesel - Zuschauer: 750

Erst auf den letzten Drücker war der SV Riedlhütte noch in die Relegation gerutscht, weil Konkurrent Schweinhütt überraschend am letzten Spieltag zuhause patzte. Und der ehemalige Landesligist wusste das Präsent zu nutzen und hat den ersten Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Patrick Lehner brachte in der 15. Minute den SVR mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung, damit war der Ton gesetzt. Letztlich war Riedlhütte einfach effektiver vorm Tor, Jannik Blöchinger (65.) und Samuel Eichinger (90.+6) schossen am Ende einen verdienten, aber vielleicht etwas zu deutlichen 3:0-Erfolg heraus. Der SV March konnte sich damit nicht lange in der Kreisklasse halten und steigt nach der Meisterschaft im Vorjahr gleich wieder in die A-Klasse ab. Der SV Riedlhütte bekommt es nun in der zweiten Runde mit dem Sieger der Partie DJK SSV Innernzell - SV Lalling zu tun. Das Spiel findet am morgigen Donnerstag in Schöfweg statt.

Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde: Heute, 18:00 Uhr TSV Bodenmais Bodenmais SG Kirchroth / Saulburg SG Kirchroth 5 n.E. 6 Abpfiff + Video

Spielort: Rattenberg - Zuschauer: 779

Drama in Rattenberg vor knapp 800 Zuschauern! Der TSV Bodenmais hat nach dem verpassten Meistertitel am letzten Spieltag nun auch in der Relegation den Kürzeren gezogen. Nach Treffern von Michael Renner (53.), der Kirchroth mit 1:0 in Führung brachte und Julian Leue (67.) stand es nach 90 Minuten 1:1. Weil in der Verlängerung kein weiterer Treffer mehr fallen wollte, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Und da versagten den Akteuren gleich reihenweise die Nerven! "Bomoas! verschoss vier Elfer, Kirchroth dagegen nur drei und darf damit weiterhin vom Klassenerhalt träumen, während die Saison für die "Bergknappen" tränenreich endet.



Die SG Kirchroth/Saulburg trifft nun in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie SpVgg Straubing gegen die DJK Leiblfing, die am morgigen Donnerstag in Ittling stattfindet. Spielort: Rattenberg - Zuschauer: 779Drama in Rattenberg vor knapp 800 Zuschauern! Der TSV Bodenmais hat nach dem verpassten Meistertitel am letzten Spieltag nun auch in der Relegation den Kürzeren gezogen. Nach Treffern von Michael Renner (53.), der Kirchroth mit 1:0 in Führung brachte und Julian Leue (67.) stand es nach 90 Minuten 1:1. Weil in der Verlängerung kein weiterer Treffer mehr fallen wollte, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Und da versagten den Akteuren gleich reihenweise die Nerven! "Bomoas! verschoss vier Elfer, Kirchroth dagegen nur drei und darf damit weiterhin vom Klassenerhalt träumen, während die Saison für die "Bergknappen" tränenreich endet.Die SG Kirchroth/Saulburg trifft nun in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie SpVgg Straubing gegen die DJK Leiblfing, die am morgigen Donnerstag in Ittling stattfindet. Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:



Spielort: Außernzell - Zuschauer: 1.206

Oh wie bitter für den FC Moos, der nach sechs Jahren wieder den Abstieg in die A-Klasse hinnehmen muss! Vor der super Kulisse von gut 1.200 Zuschauern in Außernzell entwickelte sich eine extrem spannende Partie, die in der regulären Spielzeit keinen Sieger fand. Nach schnellen Treffern von Lukas Allinger (7.), der Moos in Front schoss, und Simon Euler (16.) stand es nach 90 Minuten 1:1. Knackpunkt der Partie wohl: Kurz vor Schluss sah Moos' Martin Eder glatt Rot. Das hieß für den FC: Mit schwindenden Kräften und einen Mann mehr in die Overtime. Letztlich war es dann Goalgetter Maxi Schiller, der Aicha in der 105. Minute mit seinem 2:1-Siegtreffer in die zweite Runde schoss. Spielort: Außernzell - Zuschauer: 1.206Oh wie bitter für den FC Moos, der nach sechs Jahren wieder den Abstieg in die A-Klasse hinnehmen muss! Vor der super Kulisse von gut 1.200 Zuschauern in Außernzell entwickelte sich eine extrem spannende Partie, die in der regulären Spielzeit keinen Sieger fand. Nach schnellen Treffern von Lukas Allinger (7.), der Moos in Front schoss, und Simon Euler (16.) stand es nach 90 Minuten 1:1. Knackpunkt der Partie wohl: Kurz vor Schluss sah Moos' Martin Eder glatt Rot. Das hieß für den FC: Mit schwindenden Kräften und einen Mann mehr in die Overtime. Letztlich war es dann Goalgetter Maxi Schiller, der Aicha in der 105. Minute mit seinem 2:1-Siegtreffer in die zweite Runde schoss. Auf den SV Aicha vorm Wald wartet in der zweiten Runde der Sieger der Begegnung SV Wallerfing gegen den SV Rathsmannsdorf, die am morgigen Donnerstag in Iggensbach stattfindet. Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:



Spielort: Sonnen - Zuschauer: 709

Was für eine Partie in Sonnen! Alles, was Relegation aus- und so beliebt macht, bekamen die 709 Zuschauer geboten. Sechs Treffer, Verlängerung, Elfmeterschießen - Emotionen pur einfach! Nach einem 1:1 nach 90 Minuten ging`s in die Verlängerung, und in der Extratime ging`s richtig rund. Pavel Vachal (99.) und Christian Schreiner (105.) sorgten anscheinend mit ihren Treffern für die Hauser Entscheidung, doch Wegscheid schlug tatsächlich noch einmal zurück. Erst verkürzte Thomas Simml auf 2:3 (115.), in der Nachspielzeit sorgte Noah Schmeizl mit dem Ausgleich in Minute 125 (!) für Ekstase auf TSV-Seite. Das Momentum nutzten die Wegscheider dann im anschließenden Elfmeterschießen und setzten sich dramatisch mit 7:5 durch. Der SV Haus im Wald steigt damit nach nur einem Jahr wieder in die A-Klasse ab.



Der TSV Wegscheid duelliert sich nun in der zweiten Runde mit dem Sieger der Partie FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding, die am morgigen Donnerstag in Jandelsbrunn über die Bühne geht. Spielort: Sonnen - Zuschauer: 709Was für eine Partie in Sonnen! Alles, was Relegation aus- und so beliebt macht, bekamen die 709 Zuschauer geboten. Sechs Treffer, Verlängerung, Elfmeterschießen - Emotionen pur einfach! Nach einem 1:1 nach 90 Minuten ging`s in die Verlängerung, und in der Extratime ging`s richtig rund. Pavel Vachal (99.) und Christian Schreiner (105.) sorgten anscheinend mit ihren Treffern für die Hauser Entscheidung, doch Wegscheid schlug tatsächlich noch einmal zurück. Erst verkürzte Thomas Simml auf 2:3 (115.), in der Nachspielzeit sorgte Noah Schmeizl mit dem Ausgleich in Minute 125 (!) für Ekstase auf TSV-Seite. Das Momentum nutzten die Wegscheider dann im anschließenden Elfmeterschießen und setzten sich dramatisch mit 7:5 durch. Der SV Haus im Wald steigt damit nach nur einem Jahr wieder in die A-Klasse ab.Der TSV Wegscheid duelliert sich nun in der zweiten Runde mit dem Sieger der Partie FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding, die am morgigen Donnerstag in Jandelsbrunn über die Bühne geht. Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:



Spielort: Bayerbach - Zuschauer: 862

Die Wiederauferstehung des SV Beutelsbach wird nicht mit dem Aufstieg gekrönt werden! Wohlgemerkt war der Klub in der vergangenen Saison gar nicht im offiziellen Spielbetrieb vertreten, weil keine Mannschaft gestellt werden konnte. Am vergangenen Wochenende gab Beutelsbach durch eine spektakuläre 3:5-Niederlage in Alkofen noch den Meistertitel aus der Hand. Vielleicht saß die Enttäuschung einfach zu tief, so dass es auch in Bayerbach nicht nach Wunsch lief. Dabei ging Beutelsbach in einer hitzigen Partie mit am Ende drei Platzverweisen durch einen verwandelten Elfmeter von Petru Ramneantu früh in Führung (12.). Doch die SG Neuhaus/Sulzbach glich noch in der ersten Halbzeit zum 1:1 aus (32). In der Schlussphase einer umkämpften Partie war es dann Maximilian Gottlieb, der die SG ins Glück schoss (82.). Damir Sehic machte in der Nachspielzeit dann den Deckel drauf.

Die SG Neuhaus/Sulzbach spielt in der zweiten Runde gegen den Sieger der Partie FC Fürstenzell - ASV Ortenburg, die sich am morgigen Donnerstag in Jägerwirth gegenüberstehen.