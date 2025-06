Relegation im Livestream: FSV Vatan und Gustorf spielen um A-Liga

Am Samstagnachmittag wird ab 16 Uhr das letzte Ticket für die kommende Spielzeit der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss vergeben. Im Duell der beiden Tabellenzweiten der Kreisliga B stehen sich die SpVgg Gustorf/Gindorf und der FSV Vatan Neuss gegenüber, das Hinspiel endete mit einem 1:1. Demnach ist für das Rückspiel, in dem auf jeden Fall bis zur Entscheidung gespielt wird, noch alles offen.

Zwei Tore und einmal Rot am Mittwoch

Im Hinspiel am Mittwoch war der FSV Vatan nach gut 20 Minuten durch Erkan Gündogdu in Führung gegangen, musste nach 72 Minuten durch Luca-Vincent Beuters aber den Ausgleich hinnehmen. Vatan muss am Samstag zudem auf Yakup Göl verzichten, der in der 81. Minute die Rote Karte sah.