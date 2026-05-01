Relegation im Kreis Regensburg ausgelost Acht Teams spielen um voraussichtlich zwei freie Kreisliga-Plätze +++ Kreisklassen-Relegation mit nur einer Runde +++ Greß: „Würden nur im Positiven verändern“ von Florian Würthele · Heute, 09:17 Uhr · 0 Leser

In der Kreisliga 2 droht Undorf (in Schwarz) und Beratzhausen (Blau) die Abstiegs-Relegation. – Foto: Florian Würthele

Die fünfte Jahreszeit im Fußball rückt näher. Relegation, das heißt Nervenkitzel pur. Für die beteiligten Teams geht es um alles oder nichts. Im Fußballkreis Regensburg steht jetzt der Fahrplan für die Relegation 2026 fest. Nach dem gestrigen Kreispokal-Finale in Thalmassing wurden von Losfee Luisa die Paarungen ausgelost.



Kreisvorsitzender Harald Greß sagt gegenüber FuPa: „Bezüglich der freien Plätze würden wir nur im Positiven verändern. Auch wenn wir das Risiko eingehen, dass es nächste Saison eine 15er-Kreisliga oder -Kreisklasse geben wird.“ Eine offizielle Information an die Vereine erfolgt in den nächsten Tagen. Die genauen Spieltage und -orte werden erst nach dem letzten Spieltag (Wochenende 8. bis 10. Mai) in einer Relegationssitzung festgelegt.

Relegation zur Kreisliga 1. Runde

Spiel 1: Bester Kreisklassen-Dritter – 13. der Kreisliga 2

Spiel 2: 2. der Kreisklasse 3 – 13. der Kreisliga 1

Spiel 3: 2. der Kreisklasse 2 – 12. der Kreisliga 2

Spiel 4: 2. der Kreisklasse 1 – 12. der Kreisliga 1



2. Runde

Spiel 5: Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 3

Spiel 6: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 4





Modus: Zwei Kreisliga-Plätze sind sicher frei. Heißt: Die Sieger der zweiten Runde verbleiben in der Kreisliga oder steigen dorthin auf. In einem nach aktuellem Stand unwahrscheinlichen Szenario wird noch ein dritter Platz frei. Dann würden die Verlierer der zweiten Runde gegeneinander noch eine Chance erhalten.



