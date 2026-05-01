 2026-04-29T13:32:52.058Z

Relegation

Relegation im Kreis Regensburg ausgelost

Acht Teams spielen um voraussichtlich zwei freie Kreisliga-Plätze +++ Kreisklassen-Relegation mit nur einer Runde +++ Greß: „Würden nur im Positiven verändern“

von Florian Würthele · Heute, 09:17 Uhr · 0 Leser
In der Kreisliga 2 droht Undorf (in Schwarz) und Beratzhausen (Blau) die Abstiegs-Relegation.
In der Kreisliga 2 droht Undorf (in Schwarz) und Beratzhausen (Blau) die Abstiegs-Relegation. – Foto: Florian Würthele

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Die fünfte Jahreszeit im Fußball rückt näher. Relegation, das heißt Nervenkitzel pur. Für die beteiligten Teams geht es um alles oder nichts. Im Fußballkreis Regensburg steht jetzt der Fahrplan für die Relegation 2026 fest. Nach dem gestrigen Kreispokal-Finale in Thalmassing wurden von Losfee Luisa die Paarungen ausgelost.

Kreisvorsitzender Harald Greß sagt gegenüber FuPa: „Bezüglich der freien Plätze würden wir nur im Positiven verändern. Auch wenn wir das Risiko eingehen, dass es nächste Saison eine 15er-Kreisliga oder -Kreisklasse geben wird.“ Eine offizielle Information an die Vereine erfolgt in den nächsten Tagen. Die genauen Spieltage und -orte werden erst nach dem letzten Spieltag (Wochenende 8. bis 10. Mai) in einer Relegationssitzung festgelegt.

Relegation zur Kreisliga

1. Runde
Spiel 1: Bester Kreisklassen-Dritter – 13. der Kreisliga 2
Spiel 2: 2. der Kreisklasse 3 – 13. der Kreisliga 1
Spiel 3: 2. der Kreisklasse 2 – 12. der Kreisliga 2
Spiel 4: 2. der Kreisklasse 1 – 12. der Kreisliga 1

2. Runde
Spiel 5: Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 3
Spiel 6: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 4

Modus: Zwei Kreisliga-Plätze sind sicher frei. Heißt: Die Sieger der zweiten Runde verbleiben in der Kreisliga oder steigen dorthin auf. In einem nach aktuellem Stand unwahrscheinlichen Szenario wird noch ein dritter Platz frei. Dann würden die Verlierer der zweiten Runde gegeneinander noch eine Chance erhalten.


Relegation zur Kreisklasse

1. Runde
Spiel 1: 2. A-Klasse 3 – Schlechtester Drittletzter der Kreisklassen
Spiel 2: 2. A-Klasse 4 – Vorletzter Kreisklasse 1
Spiel 3: 2. A-Klasse 1 – Vorletzter Kreisklasse 3
Spiel 4: 2. A-Klasse 2 – Vorletzter Kreisklasse 2

Modus: Weil vier Plätze frei sind, ist nur eine Runde vonnöten. Die vier Sieger der ersten Runde verbleiben in der Kreisklasse oder steigen auf.


Relegation zur A-Klasse

1. Runde
Spiel 1: 2. B-Klasse 2 – 12. A-Klasse 3
Spiel 2: 2. B-Klasse 3 – 12. A-Klasse 2
Spiel 3: 2. B-Klasse 1 – 12. A-Klasse 4
Spiel 4: 2. B-Klasse 4 – 12. A-Klasse 1

2. Runde
Spiel 5: Verlierer Spiel 3 – Verlierer Spiel 4
Spiel 6: Verlierer Spiel 2 – Verlierer Spiel 1

Modus: Sechs von acht Mannschaften dürfen nächste Saison in der A-Klasse starten. Die Sieger der ersten und der zweiten Runde verbleiben in der A-Klasse oder steigen in diese auf. In der ersten Runde haben die B-Klassenvereine Heimrecht.