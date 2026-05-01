Relegation im Kreis Regensburg ausgelost

Die fünfte Jahreszeit im Fußball rückt näher. Relegation, das heißt Nervenkitzel pur. Für die beteiligten Teams geht es um alles oder nichts. Im Fußballkreis Regensburg steht jetzt der Fahrplan für die Relegation 2026 fest. Nach dem gestrigen Kreispokal-Finale in Thalmassing wurden von Losfee Luisa die Paarungen ausgelost.
Kreisvorsitzender Harald Greß sagt gegenüber FuPa: „Bezüglich der freien Plätze würden wir nur im Positiven verändern. Auch wenn wir das Risiko eingehen, dass es nächste Saison eine 15er-Kreisliga oder -Kreisklasse geben wird.“ Eine offizielle Information an die Vereine erfolgt in den nächsten Tagen. Die genauen Spieltage und -orte werden erst nach dem letzten Spieltag (Wochenende 8. bis 10. Mai) in einer Relegationssitzung festgelegt.
1. Runde
Spiel 1: Bester Kreisklassen-Dritter – 13. der Kreisliga 2
Spiel 2: 2. der Kreisklasse 3 – 13. der Kreisliga 1
Spiel 3: 2. der Kreisklasse 2 – 12. der Kreisliga 2
Spiel 4: 2. der Kreisklasse 1 – 12. der Kreisliga 1
2. Runde
Spiel 5: Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 3
Spiel 6: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 4
1. Runde
Spiel 1: 2. A-Klasse 3 – Schlechtester Drittletzter der Kreisklassen
Spiel 2: 2. A-Klasse 4 – Vorletzter Kreisklasse 1
Spiel 3: 2. A-Klasse 1 – Vorletzter Kreisklasse 3
Spiel 4: 2. A-Klasse 2 – Vorletzter Kreisklasse 2
Modus: Weil vier Plätze frei sind, ist nur eine Runde vonnöten. Die vier Sieger der ersten Runde verbleiben in der Kreisklasse oder steigen auf.
1. Runde
Spiel 1: 2. B-Klasse 2 – 12. A-Klasse 3
Spiel 2: 2. B-Klasse 3 – 12. A-Klasse 2
Spiel 3: 2. B-Klasse 1 – 12. A-Klasse 4
Spiel 4: 2. B-Klasse 4 – 12. A-Klasse 1
2. Runde
Spiel 5: Verlierer Spiel 3 – Verlierer Spiel 4
Spiel 6: Verlierer Spiel 2 – Verlierer Spiel 1
Modus: Sechs von acht Mannschaften dürfen nächste Saison in der A-Klasse starten. Die Sieger der ersten und der zweiten Runde verbleiben in der A-Klasse oder steigen in diese auf. In der ersten Runde haben die B-Klassenvereine Heimrecht.