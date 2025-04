Relegation im Kreis Ost: Der Rechenschieber spielt eine Rolle

Bereits in vier Wochen beginnt in Niederbayern die Relegation. Im Fußballkreis Ost wird bereits im Vorfeld der Auslosung, die am 18. Mai schon traditionell per Live-Übertragung in Niederbayern TV zu sehen ist, der Rechenschieber benötigt. Aus den sechs Kreisklassen retten sich die beiden besten Tabellenzehnten direkt und müssen nicht in die Saisonverlängerung. Eine besondere Konstellation gibt es auch in der Relegation zur Kreisliga...

In der Relegation zu den Ost-Kreisligen gibt es ingesamt zehn Bewerber. Es werden im Vorfeld zwei Qualifikations-Duelle ausgetragen, in denen die beiden Rangzwölften der Kreisligen Passau und Straubing gegen die beiden von den Punkten her schwächsten Kreisklassen-Vizemeister ran müssen. Die beiden Sieger sind in der Relegation dabei, in denen die acht Teilnehmer dann in zwei regionale Vierergruppen unterteilt werden.





Dreieinhalb Wochen vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst. Da es in allen sechs Kreisklassen 13er-Ligen gibt, gestaltet sich alles nicht so einfach, da nicht alle Teams die selbe Anzahl an Spielen bestritten hat.







Vizemeister-Ranking