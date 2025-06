Relegation im Kreis Inn/Salzach: Alle Spiele auf einen Blick

Die Paarungen der Relegation im Kreis Inn/Salzach stehen fest: Los geht es am 4. Juni. Die Übersicht und die Modi aller Relegationsspiele von der Bezirksliga zur B-Klasse.

Generell gilt: Sollte sich nach 90 Minuten kein Sieger finden, geht es in die Verlängerung (2 × 15 Minuten). Bei Gleichstand geht es anschließend in das Elfmeterschießen.

Im Kreis Inn/Salzach werden alle Spiele auf neutralem Platz ausgetragen, mit einer Ausnahme: Einzig die Partie zwischen den beiden Zweitplatzierten der Kreisligen wird nach Hin- und Rückspiel entschieden. Der Gewinner dieser Begegnung qualifiziert sich für die Aufstiegsrunde in die Bezirksliga.

Die Tabellenzweiten beider Kreisligen, TSV Emmering und SG Tüßling-Teising, treffen in Hin- und Rückspiel aufeinander. Der Sieger des Duells spielt gegen den Sieger des Duells aus dem Kreis Zugspitze (Ohlstadt oder Weßling) um den Platz in der Bezirksliga.

Relegation zur Kreisliga: Kreisligisten fordern Kreisklassen-Top-Teams

Die Zweitplatzierten der Inn/Salzach-Kreisklassen treffen auf Platz zwölf oder Platz dreizehn der Kreisligen. Dabei spielt in der ersten Runde je ein Kreisklassist gegen einen Kreisligisten. Die Sieger dieser Partien spielen in einer zweiten Runde um die zwei Plätze in der Kreisliga-Saison 2025/26. Die Auslosung der ersten Runde erfolgte dabei aus geografischen Gründen aus zwei Lostöpfen West (KL 1, KK 1 und 2) und Ost (KL 2 und KK 3 und 4).

Relegation zur Kreisklasse: Kreisklasse trifft auf A-Klasse

Die Plätze der Kreisklasse 2025/26 werden in einer Spielrunde entschieden. Dabei treffen die Tabellenzwölften und Tabellendreizehnten der Kreisklassen 1 und 4, sowie die Tabellenelften und Tabellenzwölften der Kreisklassen 2 und 3 auf die Zweitplatzierten der A-Klassen. Auch hier erfolgte die Auslosung aus geografischen Gründen aus zwei Lostöpfen. Die beiden übriggebliebenen Kreisklassisten müssen dabei gegeneinander antreten. Gespielt wird um sieben freie Plätze.

Relegation zur A-Klasse: Sechs Teams spielen um einen Platz in der A-Klasse

Um in die A-Klasse aufzusteigen, müssen die teilnehmenden Teams (Tabellenzweite der B-Klassen 1–6) drei Runden überstehen. Aus den zwei Lostöpfen werden zwei Teams ausgelost, die dritte Mannschaft erhält ein Freilos. Der Sieger des ausgelosten Duells spielt in der zweiten Runde gegen das Freilos-Team. Die Sieger der zweiten Runde spielen in einer letzten Runde um das einzige Ticket für die A-Klasse 2025/26.

Relegation zur B-Klasse: Sechs Teams spielen um einen Platz in der B-Klasse

Die Relegation in die B-Klasse erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die Relegation zur A-Klasse. Aus sechs C-Klassisten erhält dementsprechend eine Mannschaft das Startrecht für die B-Klasse.

Relegation im Kreis Inn/Salzach am Mittwoch, dem 4. Juni

Morgen, 19:30 Uhr TSV 1968 Taufkirchen Taufkirchen SV DJK Götting DJK Götting 19:30 PUSH

Relegation im Kreis Inn/Salzach am Donnerstag, dem 5. Juni

Do., 05.06.2025, 19:00 Uhr VfL Waldkraiburg Waldkraiburg DJK Weildorf DJK Weildorf 19:00 PUSH

Relegation im Kreis Inn/Salzach am Freitag, dem 6. Juni

Fr., 06.06.2025, 18:30 Uhr TSV Palling TSV Palling SV Weidenbach Weidenbach 18:30 PUSH

Fr., 06.06.2025, 19:00 Uhr SV Vogtareuth Vogtareuth SC 66 Rechtmehring SC 66 Rechtm 19:00 PUSH

Fr., 06.06.2025, 19:30 Uhr SV Bad Feilnbach Bad Feilnbac TuS Großkarolinenfeld Großkaro 19:30 PUSH

Relegation im Kreis Inn/Salzach am Samstag, dem 7. Juni

Sa., 07.06.2025, 17:00 Uhr DJK SV Pleiskirchen Pleiskirchen TSV Tittmoning Tittmoning 17:00 PUSH

Relegation im Kreis Inn/Salzach am Sonntag, dem 8. Juni

So., 08.06.2025, 15:00 Uhr TSV Aßling TSV Aßling FV Oberaudorf Oberaudorf 15:00 PUSH

So., 08.06.2025, 16:00 Uhr FC Töging FC Töging II TV Obing TV Obing 16:00 PUSH