Relegation im FK Amberg/Weiden: Paarungen stehen

Schicht im Schacht: Die Kreisligisten und Kreisklassisten des Spielkreises Amberg/Weiden absolvierten am gestrigen Samstag den letzten Spieltag dieser Saison. Die letzten Entscheidungen sind gefallen. Unter anderem entschied der 1. FC Neukirchen aus der Kreisklasse Süd das Rennen um den besten Kreisklassen-Dritten für sich, und darf an der Kreisliga-Relegation teilnehmen. In den A-Klassen feierten der SV Altenstadt/Voh., die SG Paulsdorf I/Freudenberg III und der SV Wildenreuth Meisterschaft und Aufstieg. Damit stehen nun auch die Teilnehmer und Erstrunden-Spiele der Relegation fest. Der Überblick.

Relegation zur Kreisliga, 1. Runde



Spiel 1: SG Utzenhofen/Kastl (12. der Kreisliga Süd) – SV Neusorg (2. der Kreisklasse West)

Donnerstag, 15. Mai, um 18.30 Uhr in Weiherhammer



Spiel 2: ASV Haselmühl (13. der Kreisliga Süd) – SC Germania Amberg (2. der Kreisklasse Süd)

Mittwoch, 14. Mai, um 18.30 Uhr bei Inter Bergsteig



Spiel 3: DJK Irchenrieth (12. der Kreisliga Nord) – FC Weiden-Ost II (2. der Kreisklasse Ost)

Dienstag, 20. Mai, um 18.30 Uhr in Rothenstadt



Spiel 4: SC Kirchenthumbach (13. der Kreisliga Nord) – 1. FC Neukirchen (Bester Kreisklassen-Dritter)

Samstag, 17. Mai, um 17 Uhr in Königstein





Modus: Für die acht Mannschaften stehen aufgrund des Rückzugs von Bezirksliga-Absteiger TuS Schnaittenbach mindestens zwei freie Plätze zur Verfügung. Im besten Falle – das hängt vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation ab – werden drei Plätze frei. In jedem Fall müssen die Sieger der 1. Runde nochmals ran.







Relegation zur Kreisklasse, 1. Runde



Spiel 1: SV Inter Bergsteig Amberg II (12. der Kreisklasse Süd) – DJK Ebnath (12. der Kreisklasse West)

Sonntag, 18. Mai, um 14 Uhr in Seugast



Spiel 2: SG Püchersreuth/Floß (2. der A-Klasse Ost) – TSV Kastl (2. der A-Klasse West)

Sonntag, 18. Mai, um 17 Uhr in Reuth



Spiel 3: SV Etzenricht II (2. der A-Klasse Nord) – TSV Königstein II (2. der A-Klasse Süd)

Donnerstag, 15. Mai, um 18.30 Uhr in Hahnbach



Freilos: SpVgg Vohenstrauß II (12. der Kreisklasse Ost)





Modus: Nach jetzigem Stand spielen die sieben Mannschaften voraussichtlich fünf freie Plätze aus. Die Sieger der 1. Runde sind nächste Saison sicher Kreisklassist.







Relegation zur A-Klasse



Entfällt in diesem Jahr, weil die Vizemeister der B-Klassen das Relegations-Recht nicht wahrnehmen. Damit haben die Tabellen-Vorletzten der A-Klassen den Klassenerhalt sicher.