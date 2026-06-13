Relegation im Bezirk Stuttgart/Böblingen: SV Rohrau kommt weiter

Der SV Rohrau hat das Relegationsspiel in Oberjesingen mit 2:0 gegen die Spvgg Aidlingen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für die Spvgg Aidlingen ist die Relegation dagegen beendet.

Die Partie begann denkbar günstig für den SV Rohrau. Bereits in der 5. Minute brachte Tobias Kamm seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil. Für die Entscheidung sorgte erneut Tobias Kamm. Der Rohrauer traf in der 67. Minute zum 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Mit diesem Treffer verschaffte er seiner Mannschaft ein beruhigendes Polster für die Schlussphase. Rohrau brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit und durfte nach dem Schlusspfiff den Einzug in die nächste Relegationsrunde feiern.

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