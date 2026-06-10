Relegation im Bezirk Schwarzwald/Zollern: SV Heiligenzimmern gewinnt

Der SV Heiligenzimmern hat das Relegationsspiel in Dunningen mit 3:1 gegen den SV Böttingen gewonnen und damit das Ticket für die nächste Runde gelöst. Für den SV Böttingen ist die Relegation dagegen beendet.

Die Partie begann ideal für den SV Heiligenzimmern. Bereits in der 5. Minute brachte Jonas Huber seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Max Schäfer in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 und verschaffte seinem Team eine komfortable Ausgangslage für den zweiten Durchgang.

Nach dem Seitenwechsel meldete sich der SV Böttingen zurück. Michael Auer verkürzte in der 56. Minute auf 1:2 und ließ die Hoffnung auf eine Wende wieder aufleben. Die Begegnung blieb damit offen, ehe Heiligenzimmern erneut zuschlug. In der 73. Minute stellte Fabian Huber den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte mit dem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung. Böttingen gelang in der Schlussphase kein weiterer Treffer mehr.

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