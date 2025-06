Relegation im Bezirk Schwarzwald/Zollern: Meßstetten/Tieringen siegt

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.

Ein Platz in der Kreisliga A4 Schwarzwald/Zollern wird vergeben. Lediglich ein Spiel ist dafür notwendig.

Die SG FV Meßstetten/SV Tieringen sicherte sich durch einen 2:1-Erfolg den Klassenerhalt. In Albstadt brachte Matthias Wenzl das Team aus Meßstetten in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Julian Arnold in der 49. Minute für die SGM aus. Gökhan Gülay stellte in der 59. Minute den 2:1-Endstand her und ließ die SG FV Meßstetten/SV Tieringen damit jubeln.