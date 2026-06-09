Relegation im Bezirk Rems/Murr/Hall: SV Steinbach jubelt spät

Der SV Steinbach hat sich im Relegationsspiel in Schwaikheim mit 3:1 gegen den TV Weiler/Rems durchgesetzt und damit die nächste Runde erreicht. Für den TV Weiler/Rems ist die Relegationsrunde hingegen beendet. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung gingen die Steinbacher in der 26. Minute in Führung. Kevin Holstein brachte den SV Steinbach mit 1:0 in Front. Mit diesem Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der TV Weiler/Rems zurück ins Spiel. Josua Maria Cemerin erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Antwort des SV Steinbach folgte jedoch nur wenige Minuten später. Talha Ünal verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Ronan Seitz sorgte in der 81. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

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