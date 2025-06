Relegation im Bezirk Rems/Murr/Hall: Spvgg Satteldorf II bleibt drin

Die SpVgg Satteldorf II hat mit einem klaren 4:0-Erfolg in Gammesfeld gegen den SC Wiesenbach den Verbleib in der Kreisliga A4 gesichert. Michael Beyer brachte die Gastgeber in der 16. Minute früh in Führung. Fünf Minuten später erhöhte Chris Belesnai auf 2:0. In der Schlussphase sorgten Arminas Tekorius in der 89. Minute und Jonas Friedrich in der Nachspielzeit (90.+7) für den deutlichen Endstand.