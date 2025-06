Relegation im Bezirk Rems/Murr/Hall: SG Weinstadt II mit 7:1

Mit einem2:0-Sieg gegen Anagennisis Schorndorf hat der VfR Murrhardt die erste Hürde genommen. Salomon Mayer avancierte dabei zum Mann des Spiels. Bereits in der 10. Minute brachte er seine Farben mit 1:0 in Führung. Anagennisis Schorndorf versuchte in der Folge, den Ausgleich zu erzielen, doch die Murrhardter Defensive stand stabil. In der Schlussphase schlug Salomon Mayer erneut zu und besorgte in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung zum 2:0-Endstand.

