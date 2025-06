Relegation im Bezirk Rems/Murr/Hall: Michelfeld weiter, Unterrot rauf

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Vier Spiele stehen dabei an. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Mit einem2:0-Sieg gegen Anagennisis Schorndorf hat der VfR Murrhardt die erste Hürde genommen. Salomon Mayer avancierte dabei zum Mann des Spiels. Bereits in der 10. Minute brachte er seine Farben mit 1:0 in Führung. Anagennisis Schorndorf versuchte in der Folge, den Ausgleich zu erzielen, doch die Murrhardter Defensive stand stabil. In der Schlussphase schlug Salomon Mayer erneut zu und besorgte in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung zum 2:0-Endstand.

Der Vizemeister der Kreisliga A3 jubelt am Ende. Der TSV Michelfeld ging durch Robin Wagner (33.) in Führung, musste aber vor der Pause durch Kaan Denizli (44.) den Ausgleich hinnehmen. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Jerome Loßner für die erneute Führung der Michelfelder. Zur Stundenmarke gelang dem VfR/ESV durch Berkant Kirmizier der wiederholte Ausgleich. Durch Michelfeld ging nur zwei Minuten später durch Jonas Amann (Elfmeter) ein drittes Mal in Führung und dieses Mal hielt die Führung. Loßner erzielte gar nach 71 Minute den Treffer zum 4:2-Endstand.

---

In einem mitreißenden Relegationsduell hat sich der TSV Michelfeld 1954 in der Verlängerung mit 5:3 gegen den VfR Murrhardt durchgesetzt und steht damit im finalen Relegationsspiel. Dabei sah Murrhardt lange wie der sichere Sieger aus – und musste sich am Ende doch geschlagen geben.

Der VfR erwischte den perfekten Start: Salomon Mayer brachte den VfR Murrhardt in der 16. Minute mit 1:0 in Führung, sechs Minuten später erhöhte Muharrem Voci auf 2:0. Doch das Spiel kippte noch vor der Pause, als Benjamin Döz in der 45. Minute mit Rot vom Platz musste – ein folgenschwerer Platzverweis.

Der TSV Michelfeld nutzte die Überzahl nach dem Seitenwechsel. Noah Kerscher verkürzte in der 35. Minute auf 2:1, Justin Görmann glich in der 58. Minute zum 2:2 aus. In der Verlängerung spielte dann nur noch Michelfeld: Lukas Amann drehte das Spiel in der 101. Minute, ehe Elias Beck mit einem Doppelpack (112., 116.) die Entscheidung herbeiführte. Labinot Gashi gelang in der 120. Minute nur noch Ergebniskosmetik zum 3:5.

Trotz großem Kampf des VfR Murrhardt war der Kräfteverschleiß in Unterzahl am Ende zu groß. Der TSV Michelfeld hingegen belohnte sich für eine beeindruckende Aufholjagd und greift nun im entscheidenden Spiel an.

---

Finale:

beim TSV Ilshofen