 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation im Bezirk Rems/Murr/Hall: Entscheidung in der Verlängerung

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von Timo Babic · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Herbert Schürl

Verlinkte Inhalte

BL Rems/Murr/Hall
KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall
KL A4 Rems/Murr/Hall

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

__________________

Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

__________________

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Relegation zur Bezirksliga

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Vier Spiele stehen dabei an.


1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Schwaikheim. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Vertreter Kreisliga A4 am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Ilshofen gegenüber. Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Gestern, 19:00 Uhr
TV Weiler/Rems
TV Weiler/RemsWeiler/Rems
SV Steinbach
SV SteinbachSV Steinbach
1
3

Der SV Steinbach hat sich im Relegationsspiel in Schwaikheim mit 3:1 gegen den TV Weiler/Rems durchgesetzt und damit die nächste Runde erreicht. Für den TV Weiler/Rems ist die Relegationsrunde hingegen beendet. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung gingen die Steinbacher in der 26. Minute in Führung. Kevin Holstein brachte den SV Steinbach mit 1:0 in Front. Mit diesem Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der TV Weiler/Rems zurück ins Spiel. Josua Maria Cemerin erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Antwort des SV Steinbach folgte jedoch nur wenige Minuten später. Talha Ünal verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Ronan Seitz sorgte in der 81. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

---

Heute, 19:00 Uhr
SC Steinbach-Comburg
SC Steinbach-ComburgSC Stei.-Co.
FC Matzenbach
FC MatzenbachFC Matzenba.
3
n.V.
1
Abpfiff

Der SC Steinbach-Comburg jubelt im Relegationsspiel gegen den FC Matzenbach nach 120 umkämpften Minuten mit 3:1. Dabei ging bejubelte Matzenbach die Führung durch Sergiu-Dan Barboni (33.), welche allerdings nur 120 Sekunden Bestand hatte. Karim Abu Dia (35.) glich für den SC aus. Nach dem Seitenwechsel blieb es bei einem engen Duell auf Augenhöhe, sodass die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel. Zunächst traf Dario Patané (101.), anschließend Silas Rempp (105.) für Steinbach-Comburg. Matzenbach stemmte sich gegen das drohende Aus, doch der Anschluss gelang nicht mehr.

---

2. Runde

Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15 Uhr beim TSV Leutenbach festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
SV Steinbach
SV SteinbachSV Steinbach
SC Steinbach-Comburg
SC Steinbach-ComburgSC Stei.-Co.
15:00

---

Finale

Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Bezirksliga. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr bei der TSG Backnang festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________

Relegation zur Kreisliga A1

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Runde

Zunächst sollten die Vertreter aus der Kreisliga B1 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander spielen. Dieses Spiel entfällt aber.


---

2. Runde

Es trifft in der 2. Runde der Vertreter aus der Kreisliga B1 auf den Vertreter der Kreisliga B3. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 17 Uhr beim TSV Neustadt festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

So., 14.06.2026, 17:00 Uhr
SV Hegnach
SV HegnachSV Hegnach
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt II
17:00

---

Finale

Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Breuningsweiler festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________

Relegation zur Kreisliga A2

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim VfR Murrhardt. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

So., 14.06.2026, 11:00 Uhr
SV Spiegelberg
SV SpiegelbergSpiegelberg
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach
Spvgg Kleinaspach/AllmersbachKleinaspach II
11:00

---

Finale

Der Sieger aus der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 11 Uhr beim FSV Weiler zum Stein festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________

Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr in Schwäbisch Hall. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Fr., 12.06.2026, 18:00 Uhr
Spvgg Unterrot
Spvgg UnterrotUnterrot
SV Tüngental
SV TüngentalSV Tüngental
18:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________

Relegation zur Kreisliga A4

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A4 und aus der Kreisliga B7 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 19 Uhr in Hengstfeld/Wallhausen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A4 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Sa., 13.06.2026, 19:00 Uhr
SpVgg Hengstfeld-Wallhausen
SpVgg Hengstfeld-WallhausenHengst./Wal.
TSV Blaufelden
TSV BlaufeldenBlaufelden
19:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________

Relegation zur Frauen-Bezirksliga

Es wird um einen Platz in der in der Frauen-Bezirksliga gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

So., 14.06.2026, 11:00 Uhr
TSV Sulzdorf
TSV SulzdorfTSV Sulzdorf
Spvgg Rommelshausen
Spvgg RommelshausenRommelshaus.
11:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten