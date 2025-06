Relegation im Bezirk Ostwürttemberg: TSV Waldhausen steigt auf

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Ostwürttemberg. Drei Spiele stehen dabei an. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg gespielt. Nur ein Spiel gibt es:

In einem wahren Krimi setzte sich der TSV Waldhausen mit 8:7 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Bartholomä durch. Schon in der regulären Spielzeit ging es turbulent zu: Christoph Knöpfle brachte Bartholomä in der 11. Minute mit 1:0 in Front, doch Luca Brecht glich nur drei Minuten später zum 1:1 aus. Nach der Pause traf zunächst Nick Gutbrod in der 55. Minute zur 2:1-Führung für Waldhausen, ehe erneut Christoph Knöpfle postwendend zum 2:2 ausglich (56.). In der 68. Minute sorgte Kenny Maurice Spengler für das 3:2 von Waldhausen, doch Marc Wagner rettete Bartholomä in der Nachspielzeit mit dem 3:3 (90.+1) in die Verlängerung.

Auch nach 120 Minuten blieb es beim Remis, das Elfmeterschießen musste entscheiden. Hier entwickelte sich ein nervenaufreibendes Duell: Marc Wagner, Paul Werni, Jan Brandl, Marco Messina, Stefan Krafft, Luca Brecht, Nick Gutbrod und Mario Kreisel trafen. Marc Tiede vom TSV Bartholomä scheiterte. Kenny Maurice Spengler verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 8:7 für den TSV Waldhausen, der damit aufgestiegen ist, da das zweite Spiel entfällt.