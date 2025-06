Relegation im Bezirk Ostwürttemberg: TSG Nattheim gewinnt Krimi

In einem dramatischen Spiel, das in Untergröningen ausgetragen wurde, unterlag der 1. FC Stern Mögglingen der TSG Nattheim mit 3:4 nach Verlängerung. Die Mögglinger starteten furios in die Partie: Bereits in der 21. Minute brachte Ibrahim Cakmak den 1. FC Stern Mögglingen mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Hannes Balle in der 47. Minute das 2:0 nach und sorgte für eine vermeintlich beruhigende Führung.

Doch die TSG Nattheim kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Franz Fischer verkürzte in der 66. Minute auf 2:1 und glich in der 88. Minute sogar zum 2:2 aus. Damit steuerte das Spiel auf eine packende Schlussphase zu. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit schien zunächst der 1. FC Stern Mögglingen den Lucky Punch zu landen: Dennis Buchhauser erzielte in der 90.+1 Minute das 3:2. Doch die Antwort der TSG Nattheim ließ nicht lange auf sich warten. Fabian Horsch traf in der 90.+3 Minute zum 3:3 und rettete sein Team in die Verlängerung.

Dort zeigte sich Jens Baamann als Matchwinner für die TSG Nattheim. In der 101. Minute erzielte er das entscheidende 3:4. In der verbleibenden Spielzeit stemmte sich Mögglingen noch einmal gegen die drohende Niederlage, doch es blieb beim Sieg der TSG Nattheim in einem hochdramatischen Krimi.

---