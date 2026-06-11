Relegation im Bezirk Ostwürttemberg: SV Pfahlheim siegt im Krimi

Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18 Uhr beim TV Straßdorf. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter der Bezirksliga am Donnerstag, 11.06.2026, um 18 Uhr bei den Sportfreunden Eggenrot gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Der TV Herlikofen hat im Relegationsspiel in Straßdorf einen späten 2:1-Erfolg gegen den VfL Gerstetten gefeiert und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den VfL Gerstetten ist die Relegation dagegen beendet. Lange Zeit sah es nach einem Erfolg für den VfL Gerstetten aus. Kurz vor der Halbzeit brachte Benjamin Bayer die Mannschaft in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung ging Gerstetten in die Pause und verteidigte ihn auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit. Als die Partie bereits auf die Schlussphase zusteuerte, gelang dem TV Herlikofen jedoch die Wende. Andre Simon erzielte in der 85. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. Nur eine Minute später folgte der nächste Nackenschlag für Gerstetten: Marlon Großmann traf in der 86. Minute zum 2:1 und drehte die Begegnung komplett. ---

Der SV Pfahlheim hat im Relegationsspiel in Eggenrot einen dramatischen 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen die TSG Schnaitheim gefeiert und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die TSG Schnaitheim endet die Relegation dagegen mit dem Abstieg aus der Bezirksliga.

Lange Zeit sah es nach einem Erfolg der Schnaitheimer aus. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Dennis Sakacilar die TSG Schnaitheim in der 62. Minute mit 1:0 in Führung. Der SV Pfahlheim antwortete jedoch und kam durch Marius Veile in der 73. Minute zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase schien Schnaitheim dann doch auf die Siegerstraße einzubiegen. Erneut war es Dennis Sakacilar, der in der 86. Minute zum 2:1 für die TSG traf und seine Mannschaft nur noch wenige Minuten vom Klassenerhalt entfernte.

Doch Pfahlheim gab sich nicht geschlagen. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Julian Köppel das viel umjubelte 2:2 und rettete den SV Pfahlheim damit in die Verlängerung. Dort entwickelte sich weiterhin ein intensiver Kampf um das Weiterkommen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 113. Minute: Robin Parnitzke traf zum 3:2 für den SV Pfahlheim und sorgte damit für großen Jubel aufseiten seiner Mannschaft.

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